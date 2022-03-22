Удари будуть по ключових цілях: ЗСУ почали "формувати" операції для контрнаступу – CNN

Сили оборони України почали "формувати" операції напередодні довгоочікуваного контрнаступу проти окупаційних військ РФ. Воно передбачає уражання ворожих цілей – складів зброї та БК, командних центрів, бронетехніки та систем артилерії – задля підготовки поля бою для наступальних груп.
Такі дії є стандартною тактикою військ, розробленою перед великими об’єднаними операціями на фронті. Про це з посиланням на високопоставлених американського за західного військових чиновників повідомляє CNN.
Вони нагадали, що коли наприкінці минулого літа ЗСУ розпочали контрнаступ у південній та північно-східній частинах України, їхнім штурмам так само передували повітряні атак. Захисники скидали "бавовну" на зосередження окупантів і їхніх матеріальних ресурсів, щоб сформувати поле бою.
За словами високопоставленого військового чиновника США, й цього разу такі формування можуть тривати багато днів до того, як розпочнеться основна частина будь-якого запланованого українського наступу.
CNN процитувало й нещодавні слова президента України Володимира Зеленського про те, що армії все ще потрібно "трохи більше часу", перш ніж вдатися до довгоочікуваного для всіх контрнаступу. Це необхідно для того, щоб у країні надійшло більше виділеної Заходом військової допомоги.
"З тим, що ми маємо, ми можемо йти вперед і бути успішними. Але ми втратили б багато людей. Я вважаю, що це неприйнятно. Тож нам потрібно почекати. Нам ще потрібно трохи часу", – сказав він в інтерв’ю BBC.
Серед поставок, на які все ще чекає Україна, виділяють бронетехніку. Зокрема танки, які, наголосив Зеленський, "надходять партіями".
Водночас CNN наголошує, що вказані операції "формування" також можуть бути розроблені для того, щоб навмисно заплутати ворога. Як відомо, окупанти на рівні простих сил і командування панікують на тлі незнання, де і коли наступатимуть Сили оборони України.
"Минулого літа Харків мало що міг пом’якшити. Це був блискавичний наземний наступ. А найбільше "формування" відбувалося в Херсоні через дальні атаки на мости, склади боєприпасів і командні центри. Більшість із них були здійснені HIMARS. Було кілька, але не багато авіаударів", – нагадало видання.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Пентагоні заявили, що дуже довіряють українцям, перебуваючи в очікуванні контрнаступу ЗСУ. Як один із найбільших партнерів України, США з нетерпінням чекають можливості побачити, на що здатні наші військові в цих атаках.
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