Пів тонни бурштину на майже сім мільйонів гривень виявили поліцейські в гаражі жителя Вараського району

На виконання ухвали суду слідчі та працівники карного розшуку відділення поліції №1 Вараського РВП за процесуального керівництва прокуратури вчора, 11 травня, провели санкціонований обшук на території господарства 34-річного жителя селища Володимирець.
Слідчі дії проводилися у рамках кримінального провадження за фактом незаконного видобування бурштину на території Вараського району в лютому цьогоріч.
Під час обшуку в господарстві поліцейські виявили в гаражному приміщенні 20 мішків, наповнених камінням бурштину крупної фракції загальною вагою 455 кілограмів.
Один із камінців заважив 1кг 200 гр. Його вартість може сягати 230 тисяч гривень, а сума вилученого загалом — майже 7 мільйонів грн.
У рамках кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 240-1 КК України, слідчі ВП №1 (смт Володимирець) скерували до суду клопотання про накладення на вилучене арешту.
Наразі від надання будь-яких показань 34-річний житель Володимирця відмовляється.
Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють усі обставини кримінального правопорушення.
Джерело.