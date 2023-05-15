Спорт та інтелект за народні традиції

Турнір до унікального національного свята Дня вишиванки – міжнародного свята, покликаного зберегти українські народні традиції через етнічний вишитий одяг, провели шахісти міського ШШК «Дебют». Змагання відбулися в рамках третього етапу на кубок міста Сарни і було зіграно за схемою в девять турів по 10 хвилин на партію.За відсутності декількох знаних лідерів хід турніру і його переможця передбачити не брався ніхто. Так воно і сталося. Але про все по порядку. Добре і вдало, як то кажуть, запрягла відразу велика група інтелектуалів Віталій Годунко, Віктор Параниця, Андрій Чернецов, Петро Кукла (м. Вараш), Олександр Абрамчук, Василь Якимчук. Ближче до саредини дистанції своє оберти наростили Віктор Сергійчук, Володимир Галаган та Іван Зань.Поки боротьба точилася на всіх шахових дошках до двох-третинах дистанції непомітно в лідери вибрався Василь Якимчук. Втікача в полі зору намагалися тримати Віктор Параниця та Петро Кукла та все марно. Лідер впевнено без втрат йшов до перемоги. Лише в передостанньому турі його впевнену ходу пригальмував Олександр Абрамчук, завдавши першої поразки. Чим значно загострилася інтрига на останній тур. На п’єдестал претендувало девять гравців, в тому числі чотири (Василь Якимчук, Петро Кукла, Віктор Параниця, Олександр Абрамчук) на чемпіонство. Основні результати останнього туру Віктор Сергійчук – Василь Якимчук 0-1, Віктор Параниця – Андрій Чернецов 1-0, Олександр Абрамчук – Іван Зань 0-1, Петро Кукла – Олександр Баглій 1-0, Віталій Годунко – Микола Копищик 1-0 остаточно сформували турнірну таблицю.Отже вперше етап кубка міста Сарни з чудовим результатом у 7,5 очок вдалося вибороти Василю Якимчуку. Вітор Параниця та Петро Кукла набрали по 6,5 балів, але кращі додаткові показники, а відповідно і срібну нагороду отримав Віктор Параниця. За Петром Куклою бронзова нагорода. Віталій Годунко з результатом 6,0 очок четвертий. По 5,5 очок набрали Олександр Абрамчук і Іван Зань, у них відповідно пяте і шосте місця.1.Якимчук Василь, 2012, Сарни – 7,52.Параниця Віктор, 2072, Сарни –6,53.Кукла Петро, 2088, Вараш – 6,54.Годунко Віталій, 1950, Сарни – 6,05.Абрамчук Олександр, 2035, Чудель – 5,56.Зань Іван,1964, Сарни –5,57.Сергійчук Віктор,1886, Стрільськ –5,08.Чернецов Андрій, 2004, Сарни – 4,59.Галаган Володимир, 2033, Сарни – 4,510.Корсун Юрій, 1900, Сарни – 4,511.Павлюк Семен, 1883, Сарни – 4,012.Любарщук Вадим, 1850, Сарни – 3,513.Копищик Микола, 1917, Сарни –3,514.Новак Вадим, 1900, Сарни –3,015.Баглей Олександр, 1850, Сарни – 2,016.Рудичик Артем, 1900, Сарни –1,0На жаль не обійшлося і без сумної звістки. Участь у турнірі збирався взяти наш друг, колега, лікар, шахіст Юрчук Віктор Іванович. За кілька годин до турнру ми з ним розмовляли і він був сповнений бажання прийняти участь у змаганнях. Але ........... довелося провести уже турнір лише у його світлу память. Земля йому пухом.1.Зань Іван,1964, Сарни –5,52.Параниця Віктор, 2072, Сарни –4,03.Абрамчук Олександр, 2035, Чудель – 4,04.Кукла Петро, 2088, Вараш – 4,05.Якимчук Василь, 2012, Сарни –3,56.Сергійчук Віктор,1886, Стрільськ –3,57.Чернецов Андрій, 2004, Сарни – 3,08.Галаган Володимир, 2033, Сарни – 3,09.Годунко Віталій, 1950, Сарни – 2,510.Корсун Юрій, 1900, Сарни – 2,011.Павлюк Семен, 1883, Сарни – 1,0Олександр АБРАМЧУК, Сарни.