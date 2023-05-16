Обшуки у 18 суддів ВС України та отримання Князєвим грошей на користь Жеваго - ЗМІ озвучили подробиці справи

Голову Верховного суду Всеволода Князєва затримали на хабарі у майже 3 млн доларів.
Гроші Князєв нібито отримував від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Жеваго.
Про це пише ZN.UA з посиланням на джерела в НАБУ.
Раніше Велика Палата ВС розглядала справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo. Суд залишив зазначені акції пов'язаним із Жеваго компаніям, скасувавши визнання недійсними договорів купівлі-продажу, укладених 20 років тому.
Також за інформацією джерел видання, обшуки відбуваються ще у 18 суддів ВС України, які слухали зазначену справу. Вища рада правосуддя має їх відсторонити.
Додамо, що Князєв уже близько півтора року не має заступника, тому його затримання означатиме "обезголовлення" органу.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що голову Верховного суду затримали на хабарі у майже 3 млн доларів. НАБУ і САП викрили масштабну корупцію у Верховному суді, а саме схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями ВСУ.
Додамо, що раніше Жеваго повідомили про підозру у вчиненні розтрати 113 млн доларів банку "Фінанси і кредит", яка завдала шкоди інтересам держави та вкладників банку. Наразі накладено арешт на майно підозрюваного, а також пов’язаних з ним юридичних осіб.
Бізнесмен Костянтин Жеваго є засновником Ferrexpo AG. Видання Forbes Україна поставило його у п'ятірку найбагатших українців. Був народним депутатом Верховної Ради України 3, 4, 5, 6, 7 та 8 скликань.
Тим часом у Франції суд утретє переніс розгляд справи українського олігарха-втікача Жеваго.
Джерело.