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До 8 років ув’язнення загрожує експрацівниці банку, яка привласнила майже пів мільйона гривень

Рівненська область / Новини регіону 16-травня, 2023, 19:179 prov 34
Прокурори Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жительки Костополя, яку обвинувачують у несанкціонованій зміні інформації, яка обробляється в комп’ютерах, автоматизованих системах, вчиненій особою, яка має доступ до неї, що заподіяло значну шкоду, а також у підробці документів на переказ, їх використанні, привласненні чужого майна у великих розмірах та легалізації цих доходів (ч. 1, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 200, ч. 3, ч. 4 ст. 191, ч. 1, ч. 2 ст. 209 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 42-річна жінка, перебуваючи на посаді контролера-касира філії державного банку в Костополі, без дозволу клієнтів незаконно втручалася в роботу електронно-обчислювальних машин установи. Вона відкривала рахунки, підробляла платіжні документи на переказ та використовувала їх для зняття готівки через касу банку. Своїми діями жінка привласнила майже 500 тис. грн, та вивела їх у неконтрольовану готівку, легалізувавши таким чином дохід, одержаний злочинним шляхом.
Наразі жінка перебуває у міжнародному розшуку і буде взята під варту після затримання у будь-якій країні.
Обвинувальний акт скеровано до Костопільського районного суду для розгляду по суті.
Досудове розслідування за спеціальною процедурою здійснювали слідчі ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області за оперативного супроводу ВПК в області ДКП НП України та УСБУ в Рівненській області.
Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.
Загалом, за 2022-2023 рік це вже четверта обвинувачена за махінації з банківськими картками.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.
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