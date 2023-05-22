Ще один митрополит УПЦ МП отримав підозру

Настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської Єпархії УПЦ МП викрили на розпалюванні міжрелігійної ворожнечі.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зазначається, що під час літургій він зневажливо висловлювався щодо Православної Церкви України, називаючи її «церквою антихриста» і «сатанинською».
«Тим самим він ображав релігійні почуття вірян і провокував загострення внутрішньої обстановки в регіоні. Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинної діяльності клірика», – йдеться у повідомленні.
Наразі чоловіку повідомлено про підозру у порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.
«Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину», – додали у відомстві.
Нагадаємо, в Україні вперше суд виніс вирок митрополиту УПЦ МП. За даними розслідування, єпископ входив до найближчого оточення московського патріарха кирила, з яким координував підривну діяльність проти нашої держави.
Раніше повідомлялося, що одного зі священиків УПЦ МП, якого суд визнав винним у колабораціонізмі, вдалося обміняти на 28 українських військовослужбовців.
Джерело.