Ще один митрополит УПЦ МП отримав підозру

Про це повідомляє пресслужба СБУ.Зазначається, що під час літургій він зневажливо висловлювався щодо Православної Церкви України, називаючи її «церквою антихриста» і «сатанинською».– йдеться у повідомленні.Наразі чоловіку повідомлено про підозру у порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.– додали у відомстві.Нагадаємо, в Україні вперше суд виніс вирок митрополиту УПЦ МП. За даними розслідування, єпископ входив до найближчого оточення московського патріарха кирила, з яким координував підривну діяльність проти нашої держави.Раніше повідомлялося, що одного зі священиків УПЦ МП, якого суд визнав винним у колабораціонізмі, вдалося обміняти на 28 українських військовослужбовців.