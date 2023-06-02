Зеленський пояснив, на які рішення від партнерів очікує Україна влітку та восени

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію саміту Європейської політичної спільноти в Молдові. "Нещодавно один китайський журналіст спитав мене: чому НАТО? Відповідь проста: коли гарантій безпеки немає, є лише гарантії війни. Ми не чули про можливість створення безпекового альянсу Китай+НАТО+Україна. Але нам потрібен мир, справедливий мир", - заявив він.Президент заявив, що серед іншого Україна готує саміт миру для реалізації української формули миру. "Цей рік для рішень. Влітку у Вільнюсі на саміті НАТО потрібне чітке запрошення України до членства в НАТО. Восени потрібне чітке рішення щодо нашого вступу в ЄС. Готуємо й саміт миру, який спрямує світову більшість до реалізації нашої формули миру. І це глобальна потреба", - заявив він.Зеленський додав, що позитивні рішення для України стануть позитивними для всіх. "Час настав і сумніви мають зникнути. Позитивні рішення для України стануть позитивними рішеннями для всіх. Безпековою основою. Очевидно - для Молдови. Це дуже важливо. У перспективі - для Грузії. Не маю сумнівів, що й з часом і для Білорусі. А отже і для європейського миру. Бо для агресії проти когось у Європі не залишиться жодного окопу сумнівів", - підкреслив президент.