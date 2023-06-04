Оперативна інформація станом на 06.00 04.06.2023 щодо російського вторгненняє

Слава Україні! Розпочалася чотириста шістдесят шоста доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.Минулої доби противник завдав 2 ракетних ударів по Донецькій і Дніпропетровській областях, зокрема, застосувавши ОТРК Іскандер. Однією ракетою «Іскандер-К» влучив по передмістю Дніпра - пошкоджено двохповерховий житловий будинок, понад 20 цивільних осіб зазнало поранень середнього та важкого ступеня тяжкості, серед них є діти. Крім того, ворог завдав 30 авіаційних ударів та здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 23 бойових зіткнення.На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Гатище Харківська область. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Грем’яч, Гай, Дмитрівка Чернігівської області; Атинське, Безсалівка, Олександрівка, Юнаківка, Могриця, Степок, Велика Писарівка Сумської області, а також Івашки, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Гоптівка, Висока Яруга, Пильна, Зелене, Веселе, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Вільча, Бочкове, Бударки та Чугунівка на Харківщині.На Куп’янському напрямку протягом доби, що минула, противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського Луганської області. Завдав авіаударів у районі Сергіївки Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське на Луганщині.На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області та Спірного - Донецької. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівка Луганської області та Сіверськ Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне і Роздолівка на Донеччині.На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямках Іванівського та Білої Гори, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Курдюмівка та Біла Гора Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Часів Яр, Слов’янськ, Іванівське, Предтечине, Біла Гора, Нью-Йорк та Шевченко Донецької області.На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив.Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Невельське, Карлівка Донецької області.На Мар’їнському напрямку минулої доби противник вів наступальні дії в районі міста Мар’їнка, проте, наші захисники відбили усі 11 ворожих атак. Противник зазнав значних втрат у живій силі та техніці. Водночас, ворог продовжує знищувати наші міста і села, завдав авіаційного удару по Мар’їнці, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Максимільянівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Антонівка, Катеринівка та Янтарне Донецької області.На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Пречистівки Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів, поряд з лінією бойового зіткнення, зокрема, Вугледар, Пречистівка та Новоукраїнка Донецької області.На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Полтавка та Гуляйполе Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Времівка, Зелене Поле Донецької області; Бурлацьке, Малинівка, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Кам’янське, Лук’янівське та Комишуваха Запорізької області, а також Золота Балка, Зміївка, Берислав, Бургунка, Іванівка, Дачі, Зимівник, Білозерка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.В Сватовому Луганської області 2 червня дезертирували близько 40 військовослужбовців російських окупаційних військ, які самовільно залишили бойові позиції. У зв’язку з чим, з метою пошуку російських дезертирів, було задіяно 2 російських вертольоти та підрозділ росгвардії окупантів.Авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, а також 6 - по зенітно-ракетних комплексах противника.Нашими захисниками було знищено 6 ворожих розвідувальних БпЛА, а також 2 ударних БпЛА типу «Ланцет».Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, 6 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та 3 склади боєприпасів противника.Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом!Слава Україні!