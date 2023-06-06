День журналіста: згадаймо поіменно медійників, які загинули під час війни

Сьогодні, 6 червня, в Україні святкують День журналіста. Повага до публічного слова в Україні завжди була високою, навіть попри те, що на території нашої країни журналістика виникла значно пізніше, ніж в інших країнах Європи. Пов'язано це зі специфічними політичними умовами, адже в Україні довгий час не було державності, а її територія була розділена між різними імперіями.День журналіста – щорічне професійне свято працівників засобів масової інформації в Україні. І у цей день, як ніколи раніше, варто згадати й подякувати українським та іноземним журналістам, які продовжують працювати в умовах війни, доносити правду про російську агресію та відкривати світу очі. Хтось доносить новини з передової, хтось спілкується з людьми з окупованих територій, хтось повідомляє новини зі студії, хтось пояснює та дає поради на сайтах та через соціальні медіа. Робота журналіста може бути різною, але усіх об’єднує одна мета – боротьба на інформаційному фронті та підтримка бойового духу українців.
Журналіст – дуже відповідальна і небезпечна професія навіть у мирний час. А під час війни багато журналістів ризикують життям, щоб показати світу правду про бойові дії. Недарма у суспільстві журналістику називають професією для сміливих, адже праця журналіста є небезпечною, а особливо сьогодні – під час війни.
Тож враховуючи реалії теперішніх подій, ця професія – одна із найважливіших та найнебезпечніших. Журналісти, ризикуючи своїм життям, щодня збирають під обстрілами інформацію для нашого суспільства, показують правду і так само борються на інформаційному фронті з ворогом.
Крім того, із початку повномасштабної агресії Росії проти України багато вітчизняних медійників – журналістів, операторів, ведучих, представників багатьох інших професій – пішли добровольцями на війну або стали на захист інформаційного фронту. Деякі з них загинули, тож нині «Главком» згадає загиблих журналістів під час великої російсько-української війни.
За понад 15 місяців жорстока війна забрала життя 63 медійників (за даними голови Нацспілки журналістів Сергія Томіленка). Частина з них загинула, захищаючи Україну в лавах ЗСУ, деякі – під час обстрілів мирних міст, інші були вбиті окупантами у зоні бойових дій саме під час щоденної журналістської роботи.
Цивільні журналісти, які загинули під час виконання професійних обов’язків:
- Ігор Гуденко загинув 26 лютого 2022 року під час обстрілу в Харкові. Ігор був фотографом та відеоблогером.
- Євгеній Сакун загинув 1 березня 2022 року під час ракетного обстрілу Київської телевежі. Євгеній був фотокореспондентом видання «LIVE» та кореспондентом EFE.
- Брент Рено Ентоні був розстріляний російськими солдатами на блокпості в Ірпені 13 березня 2022 року. він був американським журналістом, документалістом, екскореспондентом «The New York Times» та репортером «Time».
- П’єр Закжевські загинув 14 березня 2022 року з Олександрою Кувшиновою. Їхній автомобіль обстріляли росіяни в Київській області селі Горинка. П’єр був ірландським фотожурналістом «Fox News».
- Олександра Кувшинова була розстріляна разом із П’єром Закжевські 14 березня 2022 року в селі Горенка Київської області. Олександра була журналістка, фіксерка, продюсерка «Fox News».
- Максим Левін був закатований росіянами в березні 2022 року. Левін був українським фотожурналістом, кореспондентом LB.ua.
- Євген Баль був закатований російськими військовими в Маріуполі 2 квітня 2022 року. Євген був українським журналістом, письменником та волонтером.
- Роман Нежиборець був убитий росіянами в селі Ягідне біля Чернігова в березні 2022 року. Роман був медійником та відеоінженером чернігівського каналу «Дитинець».
- Зореслав Замойський був закатований 13 квітня 2022 року в Бучі. Зореслав був журналістом видань «Громада Приірпіння» та «Інформаційний портал».
- Фредерік Леклерк-Імхофф загинув від осколкового поранення 30 травня 2022 року, коли висвітлював евакуацію населення із Сєвєродонецьку. Він був фразьким журналістом телеканалу BFMTV.
- Богдан Бітік загинув від кулі росіян у Херсоні, коли допомагав італійському журналістові Коррадо Зуніно. Богдан був українським журналістом-фрілансером.
- Арман Солдін загинув 9 травня 2023 року від ракетного обстрілу поблизу Часового Яру в Донецькій області. Арман був французьким відеожурналістом AFP.
- Ділєрбек Шакіров був розстріляний у Зеленівці Херсонської області 26 лютого 2022 року. Він був журналістом інформаційного тижневика «Навколо тебе» та членом Благодійного фонду «Дім надії».
- Павло Лі був убитий в Ірпені російськими військовими 6 березня 2022 року. Павло був ведучим телеканалу «Дом», актором та волонтером.
- Віктор Дєдов загинув унаслідок обстрілу будинку в Маріуполі 11 березня 2022 року. Віктор був оператором телеканалу «Сігма».
- Оксана Гайдар загинула під час артилерійського обстрілу села Шевченкове Броварського району на Київщині в березні 2022 року. Оксана була журналісткою та блогеркою.
- Лілія Гумянова загинула внаслідок обстрілів Маріуполя 19 березня 2022 року. Лілія була журналісткою, викладачкою журналістики та завідувачкою художнього відділу Лівобережного районного будинку дитячої та юнацької творчості.
- Наталя Харакоз загинула під час російських бомбардувань Маріуполя 29 березня 2022 року. Наталя була журналісткою, письменницею грецькою та російською мовами.
- Валерія Глодан разом із мамою та 3-місячною донькою загинули 23 квітня 2022 року від ракетного обстрілу. Валерія була випускницею факультету журналістики Одеського національного університету ім. Мечникова.
- Віра Гирич загинула внаслідок обстрілу Києва 28 квітня 2022 року. Віра була журналісткою та продюсеркою «Радіо Свобода».
- Володимир Даценко загинув під час ракетного обстрілу Вінниці 14 липня 2022 року. Володимир був українським громадським діячем, волонтером, військовослужбовцем «Айдару» та журналістом видання «Дорожній контроль Вінниця».
- Сергій Пущенко загинув у бою в місті Васильків Київської області 2 березня 2022 року. Сергій був художником, культурологом, журналістом, військовослужбовцем.
- Віктор Дудар загинув 2 березня 2022 року під час оборони міста Миколаєва. Віктор був військовим журналістом та бійцем 80-ої десантно-штурмової бригади.
- Олександр Литкін загинув від кулі російських військових біля Ірпеня 13 березня 2022 року. Олександр був журналістом «KNK Медіа».
- Олег Якунін загинув 18 березня 2022 року. Олег у цивільному житті був журналістом та редактором запорізького сайту misto.zp.ua.
- Олександр Коцуконь загинув під час оборони Маріуполя 22 березня 2022 року. Олександр був студентом кафедри журналістики, реклами та PR-технологій Черкаського національного університету журналістом, працівником військової пресслужби та бійцем полку «Азов».
- Юрій Олійник загинув 23 березня 2022 року в боях біля Попасної Луганської області. Юрій був оператором, фотографом 24 каналу та військовослужбовцем.
- Денис Котенко загинув у бою під Києвом 24 березня 2022 року. Денис був журналістом та співробітником пресслужби Міністерства в справах ветеранів.
- Олександр Махов загинув у бою біля Ізюма Харківської області 4 травня 2022 року. Махов був ветераном війни на Донбасі, військовослужбовцем, журналістом телеканалів «Україна», «Україна 24» та «Дом».
- Максим Мединський загинув біля Харкова внаслідок артилерійського обстрілу окупантів 29 квітня 2022 року. Максим був лейтенантом Збройних сил України, журналістом та працівником пресслужби Міністерства інфраструктури України.
- Віталій Дерех загинув наприкінці травня 2022 року на Луганщині біля міста Попасна внаслідок авіаційного удару. У цивільному житті Віталій був журналістом та кореспондентом тернопільських видань, на війні — командиром протитанкового відділення Збройних сил України.
- Олексій Чубашев загинув під час оборони Сєвєродонецька 10 червня 2022 року. Олексій був журналістом, воєнним кореспондентом, екскерівником «Армія FM», автором та ведучим програми для військових «Рекрут.UA».
- Абдулкарім (Карім) Гуламов загинув під час обстрілів 17 липня 2022 року. У цивільному житті Карім був журналістом та телеведучим каналу М2.
- Микола Рачок загинув у бою з «вагнерівцями» 21 липня 2022 року. Рачок був журналістом, автором та редактором новин видання «InfoCar».
- Олексій Юрченко загинув у бою за Балаклію Харківської області. Олексій був військовослужбовцем ЗСУ, журналістом та оператором телеканалу «Прямий».
- Юрій Лелявський загинув у бою з окупантами. У цивільному житті Юрій був журналістом та телевізійником, на війні — капітаном ЗСУ, начальником служби зв’язків із громадськістю 80-ої десантно-штурмової бригади.
- Андрій Загоруйко загинув 3 листопада 2022 року внаслідок мінометно-артилерійського обстрілу під Бахмутом. У цивільному житті він був журналістом та режисером телеканалу «Київ».
- Антон Коломієць загинув унаслідок артилерійського обстрілу під Бахмутом 20 грудня 2022 року. Антон був військовослужбовцем і тележурналістом із Херсона.
- Олександр Кузенков загинув у бою під Бахмутом 20 грудня 2022 року. Олександр був випускником факультету журналістики Київського університету Бориса Грінченка та автором книги «Останні посмішки Іловайську».
- Євген Гулевич був убитий 31 грудня 2022 року під Бахмутом. Євген був бійцем Десантно-штурмових військ ЗСУ, а в цивільному житті — журналістом, культурологом та керівником Центру гуманітарних досліджень ЛНУ Івана Франка.
- Дмитро Кудрявцев загинув поблизу Донецька під час ракетного обстрілу 25 січня 2023 року. Дмитро був колишнім редактором стрічки новин сайту Факти ICTV.
- Павло Тимошенко загинув під Вугледаром 5 лютого 2023 року. Павло був оператором черкаського корпункту телеканалу «Інтер» та військовослужбовцем територіальної оборони.
- Олексій Борис загинув 9 лютого 2023 року. У цивільному житті він був журналістом «Юридичної газети», на війні — бійцем 58-ої бригади.
- Олексій Ольховик був смертельно поранений під час бою 13 березня 2023 року. Він був українським військовим та оператором «Суспільного».
- Олександр Цахнів загинув під час обстрілу поруч Бахмута. Олександр був журналістом інформаційного агентства «Вчасно» у Донецької області.
- Дмитро Сірик загинув під час артилерійського обстрілу поблизу Авдіївки 20 квітня 2023 року. На війні Дмитро був стрільцем-снайпером механізованого батальйону, у цивільному житті — радіоведучим «Суспільного».
- Олександр Бондаренко загинув у квітня 2023 року в бою під Кремінною у Луганській області. Олександр був журналістом «BBC Україна», «ТРК Україна»
- Володимир Мукан загинув під час виконання бойового завдання під Бахмутом. У цивільному житті Володимир був журналістом «Газети по-українськи», журналу «Країна» та інтернет-порталу Gazeta.ua.
- Євгеній Осієвський поліг у боях під Бахмутом у травні. Він був автором науково-популярного журналу «Куншт» та журналу соціальної критики «Спільне».
- Віктор Петров загинув наприкінці травня. Чоловік був першим редактором видання «Сихів Медіа», членом громадської організації «Інститут суспільних ініціатив» (ІСІ).
Зауважимо, Національна спілка журналістів до професійного свята організувала у столиці фотовиставку «Україна: журналісти на передовій».
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