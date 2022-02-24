Оперативна інформація станом на 06.00 06 листопада 2023 року щодо російського вторгнення

Слава Україні! Розпочалася шістсот двадцять перша доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об’єктах нашої держави.Протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, російська федерація вчергове атакувала Україну, застосувавши 2 керовані авіаційні ракети Х-59, балістичну ракету «Іскандер-М», протикорабельну ракету “Онікс”, 2 керовані ракети Х-31 та 22 ударні БпЛА типу “Shahed-136/131”. Удари були завдані по припортовій інфраструктурі Одеської області та об’єктах цивільної інфраструктури міста Херсон. Протиповітряною обороною знищено дві ракети Х-59 та 15 ударних БпЛА. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерховий будинок, портова інфраструктура, автомобільний транспорт та інша цивільна інфраструктура.Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Іванівка Харківської області; Надія, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Кліщіївка, Ласточкине, Новокалинове, Спірне, Веселе, Олександропіль, Авдіївка, Очеретине, Мар’їнка, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області; Республіканець, Львове, Тягинка Херсонської області.Під артилерійським вогнем опинилися понад 90 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області, де наші захисники відбили близько 10 атак противника.На Лиманському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.На Бахмутському напрямку окупанти намагалися відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки, де наші захисники відбили 5 атак противника. Також противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Богданівки, Хромового та Південного Донецької області, де українські воїни відбили ще 5 атак противника. В свою чергу, Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдають ворогу значних втрат. Так, Сили оборони відбили близько 10 атак загарбників в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак ворога.На Шахтарському та Запорізькому напрямках окупанти вели штурмові дії північно-західніше Вербового, Роботиного, північніше Нестерянки та П’ятихаток Запорізької області. Успіху не мали.Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 4 розвідувальних БпЛА ворога.Підрозділи ракетних військ уразили 3 артилерійських засоби та 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом!Слава Україні!