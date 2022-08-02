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Повітряні сили України вразили два ворожих літаки: А-50 ТА ІЛ-22

Війна з московитами 15-січ, 2024, 14:179 prov 0
Мінус ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення.
А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22!
Спецоперація в Приазов’ї пройшла успішно. Далі буде...
Повітряні Сили – на варті неба України!
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підтвердив ураження російських літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряного пункту управління Іл-22 Повітряних сил Росії.
«Дякую Повітряним Силам за чудово сплановану та проведену операцію в Приазов’ї!», - написав він.
Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces
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