13 лютого 2024 року - яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

13 лютого за новим церковним календарем православні згадують преподобного Мартініана. У народі - Мартинів день. За що шанують святого, заборони та прикмети дня і що відзначають у православній церкві 13 лютого за старим стилем. Етнологія розповідає, що в Україні це був дуже шановане свято серед православних. В Україні його ще називали святим, що береже сім'ю від блуду.

13 лютого (26 лютого за старим стилем) - день пам'яті Мартініана Кесарійського, або Мартініана Палестинського, який жив у IV-V століттях.

Є записи у церковних Хроніках та літописах, що Преподобний Мартініан жив у Палестині. В юності він покинув місто і 25 років провів пустельником у пустелі, де прославився своїми чудесами - до праведника почали приходити люди за порадами і настановами. Тоді Мартініан знайшов усамітнення на безлюдному скелястому острові. Лише зрідка до нього припливав корабельник із провізією, а Мартініан віддавав натомість плетені ним кошики. Мартініан багато мандрував і мирно помер на службі в храмі.

За переказами, свято особливо було популярним у Центральній і Східній Україні. Обов'язково в храмі була служба в цей день, та на службі були виключно жінки. Чому?

Про що говорять прикмети на 13 лютого

13 лютого - прикмети сьогоднішнього дня

У народному календарі 13 лютого - свято Мартинів день, або Світлий день:

- за його погодою передбачали весну:

- птахи дзвінко співають - тепло рано настане;

- вважалося, хто з чоловіків плете склоки та інтриги – той незабаром сам попаде в них, як в розтягнуту сітку;

- похмура і холодна погода - буде дощовий сезон;

- наші пращури вірили в те, - що якщо в цей день похотливого чоловіка потягти разів два-три качалкою, то він подумає, чи стрибати йому в гречку;

- морозна погода - літо буде посушливим;

- якщо цього дня сніг тане, то весна буде тепла;

- якщо свічкою принесеною зі служби саме в цей день обпалити чоловіку чуба, то він цілий рік буде ночувати дома. Тощо.

Що не можна робити 13 лютого

Народні прикмети не радять жінкам займатися рукоділлям - вишивати, шити, в'язати, прясти, інакше можна заробити проблеми із зором. Також не варто цього дня ухвалювати поспішних рішень і робити великі покупки.

Що можна робити 13 лютого

Святому Мартініану моляться за хороший зір, також він вважається приборкувачем блудних пристрастей, грішних похотєй і покровителем сім'ї. Особливо цей день шанують жінки блудливих чоловіків, які постійно ходять на ліво. Святого просять вберегти від негараздів та невірності.

За народними прикметами в Мартинів день потрібно гарненько попрацювати - прибрати в будинку, а також очистити голову від поганих думок.

13 лютого - іменини сьогодні

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Анна, Анатолій, Артемій, Василь, Володимир, Віра, Ірина, Ігор, Іван, Мартін, Михайло, Світлана, Тимофій.

Хто зна, збувалося сказане, чи ні, але дехто у ці прикмети вірить і сьогодні.

За матеріалами архівних історичних джерел