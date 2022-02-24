Оперативна інформація станом на 06.00 16 лютого 2024 року щодо російського вторгнення

Слава Україні! Розпочалася сімсот двадцять третя доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.Противник і надалі продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 34 ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснив 114 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, навчальні заклади а також об’єкти критичної інфраструктури.Авіаційних ударів зазнали: Охрімівка, Мала Вовча, Нестерне, Бударки, Чорне, Колодязне, Іванівка Харківської області; Стельмахівка, Новолюбівка, Білогорівка Луганської області, Терни, Новосадове, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Кліщіївка, Нью-Йорк, Авдіївка, Новоселівка Перша, Очеретине, Бердичі, Орлівка, Ласточкине, Георгіївка, Водяне, Шевченко, Старомайорське Донецької області; Новодарівка Запорізької області.Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.На Лиманському напрямку українські воїни відбили 6 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка та Веселе Донецької області.На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 10 атак противника неподалік Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 28 атак ворога в районах Авдіївки, Ласточкиного та ще 5 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області. Згідно з прийнятим рішенням, відбувається планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках.На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника поблизу Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 34 атаки.На Новопавлівському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки ворога південніше Пречистівки та в районі Старомайорського Донецької області.На Запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 3 безуспішні штурми.Водночас, наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Також, наприкінці минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 пункту управління, 3 районах зосередження особового складу, 1 артилерійському засобу, 1 складу боєприпасів, 1 радіолокаційній станції противника.Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом!Слава Україні!