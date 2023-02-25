Котушка для бензокоси – які особливості потрібно враховувати під час купівлі

Крім проведення регулярного технічного обслуговування, котушка для бензокоси, яка подає ліску на ріжучий елемент, також може потребувати заміни. Різноманітність видів і розмірів часто спричиняє труднощі під час купівлі нової деталі, тому в цій статті ми розглянемо, які бувають котушки і ліски для них, як правильно їх вибирати.
Котушка для бензокоси – вивчення їхніх видів і переваг
Корпус цієї деталі роблять з ударостійкого пластику або металу, і в надійності вони не поступаються один одному. Залежно від способу подачі струни котушки бувають:
- ручними — для подовження жилки необхідно вимкнути бензотример і вручну підтягнути його, такі котушки найпростіші та найнадійніші;
- автоматичними — подовження ліски відбувається під час зниження обертів мотора, що робить їх зручними у використанні, але дорожчими і складнішими в обслуговуванні;
- напівавтоматичними — подача корду відбувається після того, як котушка доторкається до твердої поверхні і натиснута кнопка, яка запускає анкерний механізм.
- швидкозарядними — кінчик струни просовується в спеціальний отвір і намотується кілька разів навколо поверхні;
- розбірного типу — котушку знімають із тримера, розбирають і тоді змінюють корд.
Ще одна категорія товарів, яка має безліч параметрів і може викликати труднощі під час купівлі. Насамперед розрізняють:
- моноліски;
- і двокомпонентні.
За формою поперечного розрізу ліска бензокоси в https://motoblok-tata.com.ua буває:
- круглої — підходить для скошування різної рослинності, економні, легко заправляються в котушку;
- квадратної — використовується для рослинності з товстим стеблом або невеликих чагарників;
- у вигляді зірочки — трава після зрізу цією жилкою не сохне, тому це ідеальний варіант для догляду за газоном.
Вибираючи комплектуючі для тримера, враховуйте такі фактори як:
- матеріал корпусу;
- тип управління — ручне або автомат;
- тип ріжучої лінії — двожильний або чотирижильний;
- розміри котушки — вона має відповідати потужності техніки.
Автор: Степаненко Ігор Олександрович (експерт Motoblok-Tata).