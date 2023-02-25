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Котушка для бензокоси – які особливості потрібно враховувати під час купівлі

Комерційна 31-бер, 2024, 09:389 prov 0
За останні десятиліття мотокоси стали невід'ємною частиною садової техніки, оскільки вони допомагають не тільки швидко і якісно доглядати за газонами, а завдяки навісному обладнанню — обслуговувати сад.
Крім проведення регулярного технічного обслуговування, котушка для бензокоси, яка подає ліску на ріжучий елемент, також може потребувати заміни. Різноманітність видів і розмірів часто спричиняє труднощі під час купівлі нової деталі, тому в цій статті ми розглянемо, які бувають котушки і ліски для них, як правильно їх вибирати.

Котушка для бензокоси – вивчення їхніх видів і переваг
Корпус цієї деталі роблять з ударостійкого пластику або металу, і в надійності вони не поступаються один одному. Залежно від способу подачі струни котушки бувають:
  • ручними — для подовження жилки необхідно вимкнути бензотример і вручну підтягнути його, такі котушки найпростіші та найнадійніші;
  • автоматичними — подовження ліски відбувається під час зниження обертів мотора, що робить їх зручними у використанні, але дорожчими і складнішими в обслуговуванні;
  • напівавтоматичними — подача корду відбувається після того, як котушка доторкається до твердої поверхні і натиснута кнопка, яка запускає анкерний механізм.
За способом встановлення жилки котушки мотокоси бувають:
  • швидкозарядними — кінчик струни просовується в спеціальний отвір і намотується кілька разів навколо поверхні;
  • розбірного типу — котушку знімають із тримера, розбирають і тоді змінюють корд.

Ліска для бензотримера – за якими характеристиками робити вибір?
Ще одна категорія товарів, яка має безліч параметрів і може викликати труднощі під час купівлі. Насамперед розрізняють:
  • моноліски;
  • і двокомпонентні.
У першому варіанті розхідник виробляють з нейлону з добавками, які роблять її гнучкою, зносостійкою і стійкою до розривів. У другому варіанті жилка має армований металевий сердечник, тому її використовують для скосу жорсткої трави (лопухів, бур'яну). Але зазначимо, що ліска для бензотримера з металевим сердечником небажана до використання для техніки малої потужності.
За формою поперечного розрізу ліска бензокоси в https://motoblok-tata.com.ua буває:
  • круглої — підходить для скошування різної рослинності, економні, легко заправляються в котушку;
  • квадратної — використовується для рослинності з товстим стеблом або невеликих чагарників;
  • у вигляді зірочки — трава після зрізу цією жилкою не сохне, тому це ідеальний варіант для догляду за газоном.
Яку купити котушку для мотокоси?
Вибираючи комплектуючі для тримера, враховуйте такі фактори як:
  • матеріал корпусу;
  • тип управління — ручне або автомат;
  • тип ріжучої лінії — двожильний або чотирижильний;
  • розміри котушки — вона має відповідати потужності техніки.
Що стосується ліски, то купувати її варто з урахуванням характеру робіт — для покосу великих бур'янів або догляду за газоном. Крім котушок на бензокосу в інтернет-магазині Мотоблок-ТАТА продаються додаткові насадки для тримера: ножі, кущорізи, висоторізи, а також комплектуючі. На сайті діють вигідні ціни, а доставка по всій території України.
Автор: Степаненко Ігор Олександрович (експерт Motoblok-Tata).
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