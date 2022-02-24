Ціни на житло в Україні й надалі зростатимуть, але не скрізь - рієлтор Сергій Вязмікін

Ринок нерухомості в Україні зазнає значних змін в умовах війни.
Про поточну ситуацію, тенденції та вплив війни на ринок нерухомості розповідає ріелтор Сергій Вязмікін.
Згідно з дослідженням аналітичного центру DIM.RIA, у квітні 2024 року 76% відділів продажів новобудов в Україні продовжували працювати. Найбільш активні регіони – Закарпатська область (97%) та Київська область (30% готових новобудов). Середня ціна за квадратний метр на первинному ринку продовжує зростати, досягнувши максимуму у Києві (54 084 грн).
За словами Сергія Вязмікіна, пропозиція на вторинному ринку переважно збільшується, однак у Києві та Черкаській області кількість оголошень зменшилась на 20% та 10% відповідно. Середня ціна однокімнатної квартири у Києві становить 95 530 доларів США, у Львівській області – 69 060 доларів США, а у Закарпатській – 60 022 доларів США.
«Ціни на житло демонструють стійке зростання, особливо у центральних та західних регіонах країни. У Черкаській та Івано-Франківській областях за рік ціни на квартири зросли на 43% та 42% відповідно. Ці регіони залучають інвесторів та покупців через їхню відносну безпеку та віддаленість від зони бойових дій», - зазначає ріелтор.
Як пояснює Сергій Вязмікін, пропозиція оренди житла у різних регіонах України змінюється по-різному. У Чернігівській, Полтавській та Закарпатській областях пропозиція знизилася, тоді як у Волинській та Львівській областях вона збільшилася на 50% та 41% відповідно. Середня ціна оренди однокімнатної квартири у Києві становить 17 348 грн., що на 3% менше у порівнянні з березнем 2024 року.
За його словами, військовий конфлікт значно впливає на ринок нерухомості. Покупці віддають перевагу містам, де існує надійна система ППО та відносна безпека, такі як Київ, Львів та Ужгород. Це призводить до зростання цін у цих регіонах та зменшення пропозиції у більш небезпечних областях.
Згідно з прогнозами експертів, ціни на житло в Україні продовжуватимуть зростати. Це пов'язано з безпекою, попитом та економічними факторами.
Як зазначає Сергій Вязмікін, ринок нерухомості в Україні продовжує адаптуватися до складних умов. Війна призвела до зміни переваг покупців, збільшення цін та зміни пропозиції. Важливо зважати на ці фактори при плануванні покупок або інвестицій у нерухомість в Україні. Найближчими роками очікується подальше зростання цін, особливо у безпечних та економічно стабільних регіонах. Кількість готового житла зменшується. З часом, коли доступних для продажу квадратів у готових або майже готових будинках не залишиться, ситуація вирівняється.