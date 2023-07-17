У Швейцарії завершився Саміт миру: яких результатів вдалося досягти

Перший Глобальний саміт миру в Швейцарії завершився підписанням спільного комюніке. 80 країн підтримали три пункти української формули миру.Світові лідери запевнили Україну у подальшій підтримці, наголосили на неприйнятності агресії Росії та необхідності повернення до принципів ООН.Головними цілями, які закладають перші підвалини миру, є деокупація Запорізької АЕС, повернення військовополонених у форматі "всіх на всіх" та досягнення продовольчої безпеки.Перший Глобальний саміт миру, який провели у Швейцарії, добіг до кінця. За два дні насиченої роботи лідери та представники країн запевнили Україну у подальшій підтримці та висловили своє бачення щодо справедливого миру.За підсумками саміту 80 з 92 країн підписали спільне комюніке, у якому підтримали три пункти з української формули миру. Детальніше про результати Глобального саміту миру з місця подій розповіла ведуча 24 Каналу Ірина Узлова.Протягом 15 – 16 червня на швейцарському курорті Бюрденшток забралися представники 92 країн, аби обговорили українську формулу миру. Владіміру Путіну, після саміту, надішлють конкретний план за українськими умовами.Світові лідери неодноразово наголошували на тому, що агресія є неприйнятною, а Росія повинна повернутися до принципів Статуту ООН. Україну на саміті підтримували беззаперечно.Є й також конкретні кроки, які були ухвалені та підписані у підсумковому комюніке саміту. 80 країн підтримали три головні пункти української формули миру, які обговорювали у межах Глобального саміту миру. Мовиться про ядерну безпеку, продовольчу безпеку, обмін полоненими у форматі "всіх на всіх", а також повернення до України незаконно викрадених дітей з окупованих територій.Однією з головних визначених цілей є деокупація Запорізької атомної електростанції. Президент України Володимир Зеленський наголосив на тому, що це має відбуватися дипломатичним шляхом. На його думку, сторони зустрічатимуться на платформі однієї з держав, де обговорюватимуть ядерну безпеку. У межах цієї платформи вже напрацьовуватимуть конкретний план деокупації.Зокрема, у тексті спільного комюніке мовиться про те, що жоден ядерний об'єкт не має перебувати в руках агресора. Вони мають бути під повним суверенним контролем України й працювати, дотримуючись принципів МАГАТЕ та під її наглядом. Водночас цікаво додати, що представників МАГАТЕ на мирному саміті не було.Крім того, на саміті порушували питання продовольчої безпеки, яка хвилювала, зокрема країни Глобального Півдня та Африки, представники яких були присутні на конференції. Продовольча безпека залежить від безперебійного виробництва та постачання продуктів. Це напряму пов'язано з безпечним судноплавством та відповідно доступом до морських портів Чорного та Азовського морів.Беззаперечно, важливим пунктом української формули миру є звільнення усіх військовополонених. Обговорювали саме формат "всіх на всіх".Досягнення миру відбуватиметься в рамках статуту ООН, на базі міжнародного права. 3 питання, які озвучили на саміті, є лише першим етапом. Надалі до другого саміту миру долучатимуть й інші позиції з 10 кроків Володимира Зеленського про справедливий мир.Глобальний саміт миру продемонстрував, що Росія все ще домінує на Глобальному Півдні. Однак, наприклад, Чилі та Гана показали, що перебувають на стороні України. Представники країн наголошували на дотриманні територіальної цілісності, незаконності депортації українських дітей.Поки на нейтральній стороні є:Бразилія;Саудівська Аравія;Мексика;ПАР;Індія;Індонезія;Бахрейн;Вірменія;Таїланд;Лівія;Об'єднані Арабські Емірати;Колумбія;Ватикан.Ці держави не підписали спільного комюніке. Водночас зробити це можуть у будь-який момент. Цікаво, що долучилися до підсумкової декларації Угорщина, Словаччина та Сербія.Варто відзначити, що очільник МЗС Швейцарії повідомив, що наступний саміт миру може пройти ще до виборів у Сполучених Штатах Америки, які заплановані на 5 листопада.