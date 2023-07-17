Саміт миру у Швейцарії: дві країни відкликали свої підписи під фінальним комюніке

Згідно з даними на сайті швейцарського МЗС, з документу зникли підписи Йорданії та Іраку. Причини такого кроку наразі невідомі.Число країн, які підписали комюніке за підсумками Глобального саміту миру, що відбувся 15–16 червня на курорті Бюрґеншток у Швейцарії, скоротилося до 78. Так, з переліку 80 держав, про які з перших повідомлень із саміту, зникли Йорданія та Ірак. Про це свідчить список підписантів, який оприлюднило швейцарське МЗС.Так, Туреччина присутня у списку країн-підписантів. При цьому раніше очільник зовнішньополітичного відомства цієї країни Хакан Фідан заявляв про необхідність присутності Росії на мирній конференції. Разом з цим у документі немає підпису Саудівської Аравії, головний дипломат якої вказав на необхідність сторін піти на "важкі компроміси".Зазначимо, що крім Іраку та Йорданії, до списку тих, хто відмовився підписувати комюніке, увійшли: Вірменія, Бахрейн, Бразилія, Колумбія, Ватикан, Індія, Індонезія, Лівія, Мексика, Саудівська Аравія, ПАР, Таїланд і ОАЕ.Напередодні президентка Швейцарії заявила, що співавторами чи підписантами спільного комюніке стали понад 80 із 90 держав, присутніх на Саміті миру. При цьому вона вважає "хорошим результатом" підсумки міжнародної конференції в Бюрґенштоку."З 90 присутніх держав 84 підписали або стали співавторами спільного комюніке. Це велика кількість, і сюди входять країни, які не тільки є країнами Заходу чи прозахідними. Це також країни Африканського континенту і країни Латинської Америки. Тому я переконана, що це – хороший результат", – наголосила Амгерд.Нагадаємо, що 15–16 червня Швейцарія приймала Глобальний саміт миру, учасниками якого стали понад сто країн. При цьому на заході не було представників Росії та Китаю.Водночас глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс висловив думку, що до виборів президента Сполучених Штатів у листопаді 2024 року може відбутися ще один саміт миру.