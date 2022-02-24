УВАГА! Загальна цифра втрат противника у БпЛА оперативно тактичного рівня подана з врахуванням уточнення за попередній період, втрати за попередню добу подаються у звичайному режимі.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.06.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 22.06.24 were approximately:особового складу / personnel – близько/ about 533090 (+1110) осіб / persons,танків / tanks – 8009 (+8) од,бойових броньованих машин / APV – 15383 (+11) од,артилерійських систем / artillery systems – 14134 (+28) од,РСЗВ / MLRS – 1106 (+0) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems – 861 (+0) од,літаків / aircraft – 359 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 11305 (+15),крилаті ракети / cruise missiles – 2302 (+4),кораблі /катери / warships / boats ? 28 (+0) од,підводні човни / submarines - 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 19204 (+23) од,спеціальна техніка / special equipment – 2369 (+2)Дані уточнюються / Data are being updated.Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!