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У Сенаті США хочуть визнати РФ державою-спонсоркою тероризму

Війна з московитами / Політика 23-чер, 2024, 11:379 prov 47
У Сенаті США з?явився законопроєкт про визнання Росії державою-спонсоркою тероризму. Його представили законодавці від Республіканської та Демократичної партії – Ліндсі Грем та Річард Блюменталь. Внесення ініціативи сталося після того, як російський диктатор Володимир Путін підписав з лідером КНДР Кім Чен Ином угоду про стратегічне партнерство.
Республіканець Грем заявив, що візит Путіна до Північної Кореї є новим викликом. За його словами, зараз настав “саме той момент” для ухвалення законопроєкту. Про це у п?ятницю, 21 червня, з посиланням на спільну пресконференцію сенаторів пише “Голос Америки”.

“Той факт, що він (Путін – ред.) мав достатньо сміливості укласти оборонну угоду з Північною Кореєю… одним із найбільш репресивних режимів на планеті, означає, що ми втратили стримування… Я закликаю адміністрацію, враховуючи те, що Путін зробив учора, піти “ва-банк” і визнати його режим таким, яким він є: державою-спонсором тероризму”.
У свою чергу демократ Блюменталь зазначив, що підписана угода між Владіміром Путіном та Кім Чен Ином є “глибоко лякаючою” і “ворожою до США, миру, свободи та справедливості в усьому світі”. Сенатори також зазначили передумови, які визначають РФ як державу-спонсорку тероризму. Зокрема, це:
  • незаконне вторгнення в суверенну Україну у 2022 році, що призвело до жорстокого вбивства тисяч невинних цивільних осіб
  • отруєння кандидата у президенти України Віктора Ющенка у 2004 році
  • отруєння колишнього офіцера ФСБ Росії Александра Литвиненка у 2006 році
  • збиття на Донеччині рейсу 350 Malaysia Airlines у 2014 році
  • підтримку авіабомбардування Алеппо в Сирії у 2016 році
  • отруєння колишнього російського військового офіцера та британського подвійного агента Сергєя Скрипаля та його доньки у Великій Британії у 2018 році
  • смерть у 2024 році російського опозиціонера Олексія Навального.
За словами сенаторів, цей законопроєкт винесуть на голосування “скоріше, ніж пізніше”. Блюменталь додав, що ініціатива має двопартійну підтримку. Демократ зазначив, що щодо документа відбувається співпраця з адміністрацією президента США Джо Байдена. Законодавці пояснили, що у разі ухвалення документа санкції проти Росії посилять і це “принесе величезну користь Україні”.
Джерело:  Новини Ю
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