У Сенаті США хочуть визнати РФ державою-спонсоркою тероризму

Республіканець Грем заявив, що візит Путіна до Північної Кореї є новим викликом. За його словами, зараз настав “саме той момент” для ухвалення законопроєкту. Про це у п?ятницю, 21 червня, з посиланням на спільну пресконференцію сенаторів пише “Голос Америки”.
“Той факт, що він (Путін – ред.) мав достатньо сміливості укласти оборонну угоду з Північною Кореєю… одним із найбільш репресивних режимів на планеті, означає, що ми втратили стримування… Я закликаю адміністрацію, враховуючи те, що Путін зробив учора, піти “ва-банк” і визнати його режим таким, яким він є: державою-спонсором тероризму”.
У свою чергу демократ Блюменталь зазначив, що підписана угода між Владіміром Путіном та Кім Чен Ином є “глибоко лякаючою” і “ворожою до США, миру, свободи та справедливості в усьому світі”. Сенатори також зазначили передумови, які визначають РФ як державу-спонсорку тероризму. Зокрема, це:
- незаконне вторгнення в суверенну Україну у 2022 році, що призвело до жорстокого вбивства тисяч невинних цивільних осіб
- отруєння кандидата у президенти України Віктора Ющенка у 2004 році
- отруєння колишнього офіцера ФСБ Росії Александра Литвиненка у 2006 році
- збиття на Донеччині рейсу 350 Malaysia Airlines у 2014 році
- підтримку авіабомбардування Алеппо в Сирії у 2016 році
- отруєння колишнього російського військового офіцера та британського подвійного агента Сергєя Скрипаля та його доньки у Великій Британії у 2018 році
- смерть у 2024 році російського опозиціонера Олексія Навального.
Джерело: Новини Ю