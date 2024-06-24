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ПАРЄ підготує резолюцію за підсумками Саміту миру

Головна / Війна з московитами / Україна і світ 24-чер, 2024, 18:029 prov 50
Парламентська асамблея Ради Європи збирається ухвалити резолюцію, у якій закріпить рішення першого установчого Саміту миру, що відбувся в Швейцарії 15-16 червня.
Про це кореспонденту Укрінформу повідомила членкиня української делегації у ПАРЄ Євгенія Кравчук.
«За кілька днів буде подана заявка на резолюцію, яку ініціювала якраз швейцарська делегація. Вона буде стосуватися якраз підсумків Саміту миру, а також міститиме заклик до всіх країн активно працювати далі за всіма ухваленими на зустрічі пунктами», - повідомила народна депутатка.
За її словами, резолюцію планується ухвалити досить швидко, оскільки Україна збирається не затягувати із проведенням другого Саміту миру.
«Основне в документі – надати підтримку українським планам та самому формату. Йдеться про те, що країни, які вірять в права людини, в статут ООН , вірять в міжнародне право, збираються разом, працюють і потім кажуть агресору своє слово. Яке звучатиме різними мовами, всіма мовами Ради Європи», - пояснила Кравчук.
Серед 46 країн-членів Ради Європи лише кілька країн не доєднались до рішення Саміту, яке підтримали навіть такі держави з особливою позицією як Угорщина та Сербія. Серед тих, хто не підписав - Вірменія. Водночас серед підписантів, окремо фігурує Рада Європи, а також Єврокомісія, Єврорада та Європарламент.
Джерело.
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