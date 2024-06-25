Чемпіонів багато, а кубок виграє Ігор Очеретний

22-23 червня 2024 р. м. Сарни, ліцей №5З нагоди 139-річниці міста Сарни було проведено 3-й етап кубку Рівненської області з шахів. Змагання проходали у ліцеї №5 (директорка Наталія Параниця). На свято завітали гості з усієї області. В турнірі приймали участь в різні роки чотири чемпіони області та шість переможців етапів відкритого кубка Рівненської області. Це обіцяло непередбачувану запеклу боротьбу. Змагання тривали два дні. Було зіграно рапід в девять турів по 25 хвилин кожному учаснику на партію та 5 секунд на хід.Турнір розпочався відразу з несподіванок. Так, Анатолій Романюк (смт. Клесів) завдав поразки майстру спорту Володимиру Ковальчуку (м. Рівне), Вадим Новак переграє Володимира Галагана, Юний Артем Андрєєв почергово перемагає Ігоря Ліщука (смт. Клесів), Володимира Галагана та Михайла Бедратого (м. Здолбунів). А в третьому турі взагалі за першою дошкою грає самий молодший учасник змагань Михайло Юдін (м. Рівне).Та поступово досвід бере своє і після третини дистанції без втрат лишилося лише три учасники Олександр Матвійчук (м. Рівне), Ігор Очеретний (м. Рокитне) та Петро Іллюк (м. Березне). А після першого ігрового дня з поміж багатьох чемпіонів неочікувано одноосібним лідером з прекрасним результатом 4,5 очок з 5 став Ігор Очеретний. За ним з півочковим відставанням йшли рівняни і всі Олександри Матвійчук, Кохно, Петренко та представник м. Дубровиця Олексій Жакун. На одне очко відставали Петро Іллюк (м. Березне), Андрій Кудрик (м. Рівне), Володимир Ковальчук (м. Рівне) та сарненчанин Анатолій Кінчур.Без розкачування почався другий ігровий день. Надолужити втрачене та наздогнати втікача вдалося Володимиру Ковальчуку, Петру Іллюку, Андрію Кудрику. А Олександру Кохну завдяки перемозі в особистій зустрічі взагалі поталанило обійти лідера. Розвязка наступила в останніх двох турах. І хоч більшість партій завершилася внічию, проте Ігор Очеретний свою партію у поєдинку з Олександром Матвійчуком виграв, та набравши 7,0 очок вперше став чемпіоном відбірного етапу Кубку Рівненської області.Срібну нагороду отримав Олександр Кохно (м. Рівне) у якого також 7,0 очок, але гірші додаткові показники ( коефіцієнти Бухгольця). Бронзову медаль виборов Петро Іллюк (м. Березне) - 6,5 очок.Кращими серед сарненчан стали Андрій Чернецов, Віктор Параниця та Олександр Абрамчук.Першість серед ветеренів вибороли Олексій Жакун (м. Дубровиця), Петро Кукла ( м. Вараш) та Олександр Скірканич (м.Здолбунів).Серед юнаків призери розташувалися в такомку порядку: Тимофій Суліковський (м. Вараш), Іван Бортнік (м. Сарни) та Михайло Юдін (м. Рівне). А кращою серед жінок стала юна Ніка Калініна ( смт. Степань).1. Очеретний Ігор, 2007 Рокитне – 7,0 очок2. Кохно Олександр, 1997 Рівне - 7,03. Іллюк Петро, 1993 Березне – 6,54. Ковальчук Володимир, 1989 Рівне - 6,55. Петренко Олександр, 2077 Рівне - 6,06. Кудрик Андрій, 2041 Рівне - 6,07. Демянюк Андрій, 1984 Рівне - 6,08. Матвійчук Олександр, 2094 Рівне - 6,09. Андрєєв Дмитро, 1995 Володимирець - 6,010. Чернєцов Андрій, 1832 Сарни – 5,511. Суліковський Тимофій, 1600 Вараш -5,512. Жакун Олексій, 1956 Дубровиця – 5,013. Кукла Петро, 1847 Вараш -5,014. Скірканич Олександр, 1813 Здолбунів – 5,015. Параниця Віктор, 1869 Сарни - 5,016. Абрамчук Олександр, 1839 Сарни - 5,017. Годунко Віталій, 1767 Сарни – 5,018. Кінчур Анатолій, 1754 Сарни - 4,519. Романюк Анатолій, 1776 Клесів - 4,520. Цицюра Олександр, 1776 Сарни - 4,521. Галаган Володимир, 1797 Сарни - 4,522. Новак Вадим, 1526 Сарни -4,023. Копищик Микола, 1810 Сарни – 4,024. Бедратий Михайло, 1623 Здолбунів – 4,025. Ліщук Ігор, 1627 Клесів - 4,026. Симонюк Валентин, 1704 Володимирець - 4,027. Павлюк Семен, 1650 Сарни - 4,028. Бортнік Іван, 1600 Сарни- 4,029. Юдін Михайло, 1600 Рівне - 4,030. Зань Іван, 1782 Сарни - 3,531. Андрєєв Артем, 1600 Володимирець - 3,532. Копищик Іван, 1739 Сарни – 3,033. Якимчук Василь, 1834 Сарни – 3,034. Калініна Ніка, 1600 Степань – 3,035. Абрамчук Григорій, 1652 Клесів - 3,036. Валєєв Рінат, 1582 Сарни – 3,037. Немічев Тимур, 1500 Рівне - 1,0