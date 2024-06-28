Роутер Wi-Fi — бездротовий інтернет удома та на роботі

Прості в налаштуванні та доступні роутери D-LinkРоутери від бренду D-Link мають надзвичайну популярність при користуванні в побуті, як от, наприклад, модель DIR-615. За допомогою цього маршрутизатора ви зможете легко та швидко створити бездротову мережу вдома чи в невеликому офісі.
Окрім стандартної функції під'єднання пристроїв до бездротової мережі, роутер має й інші важливі функції, зокрема підтримку кількох стандартів безпеки, перевірку пристроїв за допомогою MAC-адреси.
Серед інших відмінностей роутера слід зазначити:
- вбудований 4-портовий комутатор дозволяє під'єднувати комп'ютери з Ethernet-адаптерами, ігрові консолі та інші пристрої;
- роутер обладнаний фаєрволом, котрий зменшує ризики хакерських атак;
- максимально просте налаштування та оновлення — для цього передбачено зручний веб-інтерфейс.
TP-Link ARCHER C20 — ще один чудовий приклад бюджетного, якісного роутера. Це дводіапазонний Wi-Fi маршрутизатор з загальною пропускною здатністю до 733 Мбіт/с.
Роутер оснащений трьома зовнішніми антенами, котрі гарантують стабільний сигнал і гарне покриття.
Серед інших важливих переваг роутера:
- режими роботи — маршрутизатор, підсилювач сигналу та точка доступу;
- гостьова мережа;
- функція батьківського контролю.
- відтворення плавного потокового відео в HD.
Високопродуктивні роутери — не лише для домуМодель роутера Mikrotik hAP ac lite tower RB952Ui-5ac2nD-ТС може використовуватися вдома, а також і в офісі. Продуктивний роутер, з підтримкою стандарту 802.11ac, оснащений п'ятьма Ethernet-портами та одним портом USB 2.0.
Важлива відмінність роутера — він може живити PoE-сумісні пристрої з аналогічною напругою, що подається на маршрутизатор.
Пристрій, що працює з канальною швидкістю до 300 Мбіт/с, підтримує бездротові стандарти IEEE 802.11 b/g/n/ac. Вбудовані антени мають великий радіус дії, тож сигнал подається практично без втрати якості.
Tenda Nova MW6 — Wi-Fi Mesh система, що складається з трьох блоків, та призначена для створення єдиної Wi-Fi мережі на площі до 500 кв. м. Система з трьох блоків створює стійку та швидку мережу, незалежно від геометрії помешкання.
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