Оперативна інформація станом на 08.00 04.07.2024 щодо російського вторгнення

Слава Україні!Розпочалась вісімсот шістдесят друга доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.Протягом минулої доби зафіксовано 161 бойове зіткнення.За уточненою інформацією, вчора агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах шість ракетних ударів (із застосуванням шістнадцяти ракет), 60 авіаційних ударів (задіяв 96 КАБів), здійснив понад чотири тисячі обстрілів, 98 з них - із реактивних систем залпового вогню, застосував 1246 дронів-камікадзе.Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.Противник завдавав авіаційних ударів зокрема в районах населених пунктів Липці, Руська Лозова, Синьківка, Куп’янськ, Малі Проходи, Нескучне, Слобожанське, Борова, Степова Новоселівка, Піщане, Руська Лозова Харківської області та по місту Харків; Катеринівка, Часів Яр, Торецьк, Нью-Йорк, Костянтинівка, Олександропіль, Лозуватське, Сіверськ, Новоселівка Перша, Времівка, Старомайорське Донецької області; Кам’янське Запорізької області; Шляхове, Козацьке, Бургунка, Тягинка Херсонської області.На Харківському напрямку противник продовжував наступальні (штурмові) дії за підтримки авіації, загалом тут відбулося 15 бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке і Липці.На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу склала вісім. Сили оборони відбивали атаки противника в районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині.На Лиманському напрямку наші війська стали на заваді 32 атакам окупантів в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Невське Луганської області, Терни на Донеччині та Серебрянського лісництва.На Сіверському напрямку Силами оборони відбито три атаки в районах Верхньокам’янського та Виїмки Донецької області.На Краматорському напрямку українські захисники зупинили вісім спроб противника прорвати нашу оборону в районах Кліщіївки, Калинівки, Іванівського і Часового Яру Донецької області.На Торецькому напрямку агресор значно активізувався - вчинив 25 атак, зокрема, у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Північне та Нью-Йорк на Донеччині.На Покровському напрямку наші оборонці відбивали 37 атак окупантів поблизу населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Прогрес, Яснобродівка, Уманське, Карлівка Донецької області.На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.На Времівському напрямку противник здійснив п’ять атак наших позицій в районах Водяного та Урожайного Донецької області.На Оріхівському напрямку відбулось дев’ять бойових зіткнень біля населених пунктів Роботине та Щербаки на Запоріжжі.На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Усі три атаки росіян успіху не мали.На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.На кордоні з Чернігівською та Сумською областями, противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти з території рф, зокрема, постраждали Дмитрівка, Таратутине, Миропільське, Гірськ, Нововасилівка, Стара Гута, Чуйківка.Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують бойовий потенціал ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення та у тилу.За добу, що минула, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, два склади боєприпасів, засіб ППО, артилерійську систему, 14 районів зосередження особового складу та ОВТ.Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1200 осіб. Також наші воїни знешкодили дев'ять танків, 17 бойових броньованих машин, 65 артилерійських систем, два засоби ППО, 26 БпЛА ОТР, шість ракет, 73 автомобіля та чотири одиниці спеціальної техніки.Ставайте до лав до Сил оборони! Переможемо разом!Слава Україні!!!