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Джуліан Асандж - вдома!

Головна / Сім’я і діти / Разное / Актуально / Що новенького? 10-лип, 2024, 12:069 swet 5

Асандж вдома: найвідоміший інформатор планети повернувся до рідної Австралії, де в аеропорту Канберри його вітали не лише дружина та батько, але й, здавалося, всі, включно з екіпажем літака.

Засновник Wikileaks Джуліан Ассанж залишив Велику Британію після досягнення угоди з владою США, згідно з якою він визнає себе винним у кримінальних звинуваченнях і виходить на свободу.


Про це повідомляє ВВС, передає Укрінформ.


Зазначається, що Ассанж не буде ув'язнений у США і отримає зарахування часу, проведеного в ув'язненні у Англії. Найбільше він скучив за рідною атмосферою, кліматом рідного материка та кенгуру.


52-річний Ассанж був звинувачений у змові з метою отримання та розголошення інформації про національну оборону. Протягом багатьох років США стверджували, що файли Wikileaks, які розкривали інформацію про війни в Іраку та Афганістані, ставили під загрозу життя людей.

Останні п'ять років Ассанж провів у британській в'язниці.

Асанджа багато в чому звинувачували: згвалтуванні, триманні приватних елітних борделів, та його дружина стверджує, що її чоловік не мав бути у в'язниці ні дня.

Одним словом - Асандж вдома!



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