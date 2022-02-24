Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.07.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 15.07.24 were approximately:
особового складу / personnel – близько/ about 560290 (+1200) осіб / persons,
танків / tanks – 8214 (+8) од,
бойових броньованих машин / APV – 15826 (+15) од,
артилерійських систем / artillery systems – 15324 (+62) од,
РСЗВ / MLRS – 1119 (+0) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems – 892 (+2) од,
літаків / aircraft – 361 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 12148 (+41),
крилаті ракети / cruise missiles – 2398 (+2),
кораблі /катери / warships / boats – 28 (+0) од,
підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 20623 (+85) од,
спеціальна техніка / special equipment – 2569 (+3)
УВАГА! Загальні цифри втрат противника у крилатих ракетах та БпЛА ОТР подані з врахуванням уточнення за попередній період, втрати за минулу добу подаються у звичайному режимі.
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо!/ Strike the occupier! Let's win together! Генеральний штаб ЗСУ.