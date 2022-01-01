7-й етап кубку м. Сарни з шахів 2024 року

Відбувся сьомий етап на кубок м. Сарни з шахів 2024 року. Учасники на березі мальовничого озера Селянське зіграли турнір в девять турів по 10 хвилин на партію кожному.Впевнено стартувати вдалося відразу чотирьом учасникам Петру Куклі, Олександру Параниці, Андрію Чернецову та Віктору Параниці. Але вже у пятому турі їх наздогнали Іван Зань та Андрій Клімцов. На екваторі змагань лідерство захопив Іван Зань, а в коло переслідувачів влився ще Олександр Цицюра.Після шостого туру лідера наздогнав Петро Кукла, а майбутній переможець (поки не кажу хто) йшов лише десятим.За два тури до завершення одноосібним лідером став уже Петро Кукла, але зазнавши на фініші двох поспіль поразок він фінішував лише пятим.А чемпіоном турніру, здобувши в заключних турах пять поспіль вікторій став Микола Копищик - 6,5 очок. По 6,0 очок набрали Андрій Чернецов та Андрій Клімцов. Завдяки кращим додатковим коефіцієнтам срібло здобув Андрій Чернецов. По 5.5 очок в доробку було відразуу пятьох учасників, які і розділили місця з четверте по восьме у такому порядку: Іван Зань, Петро Кукла, Олександр Цицюра, Віталій Годунко та Олександр Абрамчук.1. Копищик Микола, 1810 Сарни – 6,52. Чернєцов Андрій, 1857 Сарни – 6,03. Клімцов Андрій, 1843 Вараш - 6,04. Зань Іван, 1753 Сарни - 5,55. Кукла Петро, 1849 Вараш - 5,56. Цицюра Олександр, 1821 Сарни – 5,57. Годунко Віталій, 1816 Сарни – 5,58. Абрамчук Олександр, 1818 Чудель - 5,59. Параниця Віктор, 1870 Сарни - 5,010. Копищик Іван, 1715 Сарни – 5,011. Касянець Сергій, 1768 Березне – 4,512. Галаган Володимир, 1816 Сарни - 4,513. Хильчук Роман, 1799 Березне – 4,514. Хильчук Тарас, 1802 Березне – 4,515. Параниця Олександр, 1965 Сарни - 4,516. Банацький Тарас, 1600 Поляна- 4,017. Жакун Олексій, 1943 Дубровиця - 4,018. Рудичик Артем, 1653 Сарни - 4,019. Баглей Олександр, 1600 Сарни - 3,520. Бієнко Микита, 1600 Сарни - 3,521. Валєєв Рінат, 1600 Сарни - 1,022. Бієнко Максим, 1400 Сарни - 0,5В перерві змагань учасники тепло тпривітали з Днем народження Олексія Жакуна, Тараса Хильчука та Сергія Касянця і побажали їм щастя, здоровя, успіхів у житті та на шаховій ниві. Після чого зіграли футбольний турнірчик, прийняли сонячні ванни, водні процедури та знову провели шаховий бліц-турнір в 7 турів по 5 хвилин турнір на честь іменинників.Відмічу, що з попередньої пятірки в новій зумів утриматися лише Микола Копищик. А сам турнір проходив за повного домінування Олександра Абрамчука, котрий в перших пяти турах набрав 5 очок. Випереджав переслідувачів на 1,5 очка та вважав, що перемога уже в кишені.Даремно він не врахував досвід попереднього турніру, де аналогічна позиція була у Петра Кукли. Отже Олександр отримав дві поразки та віддав чемпіонство Олександру Параниці (в попередньому турнірі був пятнадцятим !!!). Бронзовим призером стаав Віктор Параниця (в попередньому турнірі був девятим).1. Параниця Олександр, 1965 Сарни - 5,52. Абрамчук Олександр, 1818 Чудель - 5,03. Параниця Віктор, 1870 Сарни - 5,04. Копищик Микола, 1810 Сарни – 5,05. Хильчук Роман, 1799 Березне – 4,56. Клімцов Андрій, 1843 Вараш - 4,07. Годунко Віталій, 1816 Сарни – 4,08. Зань Іван, 1753 Сарни - 4,09. Кукла Петро, 1849 Вараш - 4,010. Жакун Олексій, 1943 Дубровиця - 3,511. Цицюра Олександр, 1821 Сарни – 3,512. Чернєцов Андрій, 1857 Сарни – 3,513. Хильчук Тарас, 1802 Березне – 3,514. Касянець Сергій, 1768 Березне – 3,015. Бієнко Микита, 1600 Сарни - 3,016. Баглей Олександр, 1600 Сарни - 3,017. Галаган Володимир, 1816 Сарни - 2,518. Бієнко Максим, 1400 Сарни - 2,519. Валєєв Рінат, 1600 Сарни - 1,0