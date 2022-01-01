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Допомога від США: майже $6 млрд, які готують для України, опинилися під загрозою, — AP

Війна з московитами / Україна і світ 13-вер, 2024, 07:499 prov 14
За словами журналістів, щоб цього не сталося, потрібно, щоб Конгрес ухвалив рішення про розширення повноважень Пентагону щодо відправлення зброї зі своїх запасів в Україну.
Повідомляється, що адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до Конгресу з проханням включити повноваження щодо фінансування до будь-якої резолюції, яку американські законодавці мають ухвалити до кінця фінансового року (до 30 вересня), щоб профінансувати федеральний уряд і не допустити зупинення його роботи. Чиновники сподіваються на продовження повноважень на ще один рік.
Крім того, як ідеться в матеріалі, Пентагон розглядає інші варіанти, якщо Конгрес не розширить його повноваження. Однак які саме — поки що незрозуміло.
За словами джерел, у рамках ініціативи з надання допомоги у сфері безпеки Україні доступно трохи більше ніж 4 млрд доларів у вигляді довгострокового фінансування. Ці гроші, термін дії яких спливає 30 вересня 2025 року, використовують для оплати контрактів на постачання довгострокову поставку зброї.
Джерело.
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