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Бурштинову ділянку на Рівненщині продали з другої спроби за 91 млн грн

Рівненська область / Новини регіону 13-вер, 2024, 08:289 prov 4

Перша спроба продати ліцензію, що відбулася у липні, закінчилася невдало, бо переможці торгів так її й не викупили. Тоді лот оцінили у 35 млн грн.

На повторному аукціоні, який відбувся 16 серпня, продали спецдозвіл на розробку бурштинової ділянки «Поляна» площею 44,63 га на Рівненщині, пише inventure.com.ua.

За підсумками другого аукціону ціна ділянки зросла до 91 млн грн. Переможну ставку запропонувало ТОВ «Консалтингова компанія Профземінвест» Миколи Котнюка.
Микола Котнюк є головою правління Асоціації бурштинового бізнесу України, власником низки компаній, серед яких ТОВ «Український бурштин», цегельний завод «Полісся», кредитні спілки «Рівненщина» та «Захід-Капітал» тощо.
Ділянка «Поляна» розташована за 3 км на захід від села Ленчин недалеко від Рівного. Термін дії спеціального дозволу на видобуток складає 5 років.
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