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На Рівненщині загорівся потяг

Рівненська область / Новини регіону 15-вер, 2024, 18:029 prov 66
На Рівненщині горів потяг. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.
Про це повідомили у ГУ ДСНС у Рівненській області.
Вчора о 12:38 до Служби порятунку Рівненщини надійшло повідомлення про пожежу у потязі сполученням “Коростень-Олевськ-Сарни” поблизу села Рокитне Сарненського району. На місце виклику негайно було направлено два чергових відділення рятувальників селища Рокитне.
До приїзду вогнеборців працівники залізниці відчепили вагон та відігнали основний рухомий склад на безпечну відстань, вагон без пасажирів.
Прибувши на місце події рятувальники одразу подали вогнегасні речовини на гасіння пожежі.
В результаті пожежі вогнем пошкоджено моторну частину потяга.
Жертв та постраждалих немає.
До ліквідації було залучено 2 одиниці спецтехніки ДСНС та 8 чоловік особового складу рятувальників.
Причина пожежі встановлюється.
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