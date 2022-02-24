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Житель Рівненщини отримав довічне ув’язнення в росії

Головна / Рівненська область / Війна з московитами 20-вер, 2024, 11:019 prov 0
Звільнити з полону здолбунівчанина Артура Ніверчука – таке звернення до Голови Верховної Ради України та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини підтримали депутати Здолбунівської міської ради на черговій сесії. Захисник “Азовсталі” Артур Ніверчук перебуває у полоні з травня 2022 року. За ці два роки Артур змінив 8 колоній, а 14 листопада 2023 року (якраз у день свого народження) був засуджений російським кривосуддям до довічного ув’язнення. З того часу перебуває у «Чорному дельфіні» – одній із найстрашніших виправних колоній особливого режиму для довічно ув’язнених в Оренбурзькій області.
Здолбунівські депутати просять забезпечити внесення Артура Ніверчука до списку на обмін військовополоненими та докласти максимальних зусиль щодо його звільнення з полону.
Також депутати підтримали звернення щодо посилення публічного висвітлення ситуації навколо полонених та безвісти зниклих захисників Сил Оборони України та цивільних заручників і сприяння визволенню їх з полону.
Джерело.
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