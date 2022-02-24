ДБР викрило на Львівщині посадовця військової частини, який примушував солдатів красти пальне

ДБР повідомило про підозру командиру взводу матеріального забезпечення військової частини з Львівської області, який організував розкрадання пального. Його прибуток від продажу краденого становив у середньому 100 тис. грн щомісяця.Підрозділ військового займався перевезенням військовослужбовців та транспортуванням боєприпасів і харчів.Командир змушував підлеглих щодня зливати у каністри частину пального з автомобілів та навчав, як правильно коригувати показники пристрою, що вимірює відстань, аби не викликати підозр.Вкрадене пальне військовослужбовці мали зберігати за місцем проживання. Командир шукав клієнтів серед місцевих мешканців та скеровував їх до своїх підлеглих. Тим, хто відмовлявся брати участь у злочинній схемі, командир погрожував відправити у зону бойових дій.Також посадовець підробляв шляхові листи. Зокрема машини, які за документами відряджали до Києва чи інших міст, могли кілька днів стояти у лісі, а «зекономлене» таким чином пальне продавали.За оперативними даними, щотижня командир продавав не менше 500 літрів пального.Працівники ДБР затримали військового під час передачі 16,8 тис. грн за продаж 420 літрів дизельного пального.Йому повідомлено про підозру у викраденні військового майна, шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України).Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.Подано до суду клопотання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від виконання обов’язків.Процесуальне керівництво здійснює Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.