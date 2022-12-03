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Рада Європи відіграватиме ключову роль у притягненні Росії до відповідальності за агресію — генсек

Головна / Війна з московитами / Україна і світ 23-вер, 2024, 08:209 prov 56
Він зазначив, що поточним пріоритетом є підтримка України.
Рада Європи уже відігравати ключову роль у питанні притягнення до відповідальності Росії, яка напала та веде війну проти України.
Про це заявив генеральний секретар РЄ Ален Берсе на Саміті майбутнього, що проходить у рамках заходів високого рівня Генеральної Асамблеї ООН, передає Укрінформ.
Він заявив, що члені РЄ поділяють прихильність ООН до встановлення сталого миру та розвитку.
"Але в Ради Європи також є свої власні цілі – нашим поточним пріоритетом є підтримка України, яка є однією з наших держав-членів", – наголосив він.
Генсек РЄ заявив, що Реєстр збитків вже працює на повну силу і туди вносять всі втрати, які були завдані російськими загарбниками.
"Нашим поточним пріоритетом є підтримка України, яка є однією з наших держав-членів", - сказав Берсе.
Генсек РЄ заявив, що організація відграватиме "центральну роль, коли мова заходить про будь-який трибунал, що розглядатиме злочин агресії".
"Ми збираємося працювати разом над реалізацією плану дій щодо підвищення стійкості, відновлення та реконструкції в Україні", – додав він.
Голова РЄ додав, що Європейський суд з прав людини "є єдиною міжнародною юрисдикцією, яка на даний момент ухвалює рішення про порушення прав людини в контексті цієї війни".
Рада Європи налічує 46 членів. Росію виключено з організації за агресію проти України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країнам Європи необхідно переосмислити відносини з Росією після того, як вона напала на Україну, заявив президент Франції Еммануель Макрон.
Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський розповів, кому представить "План перемоги".
Джерело.
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