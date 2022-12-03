План перемоги Зеленського. Що це і які матиме наслідки

Володимир Зеленський анонсував, що везе до США План перемоги, який представить президенту Джо Байдену, а також кандидатам у президенти Камалі Гарріс та Дональду Трампу. Але що це за документ і які пункти він передбачає – залишається основною інтригою.

Минулого року президент України виступав на Генасамблеї ООН на фоні українського контрнаступу, який не дав проривних результатів на полі бою. Тоді ж почала даватися взнаки і інша проблема - сповільнилася критично важлива міжнародна допомога, найперше – саме американська.

І хоч через рік багато чого змінилося як на фронті, так і в політичному житті американців – країна з головою поринула в активний виборчий процес, – український президент знову їде до американських партнерів за підтримкою та конкретною допомогою.

Ситуація для України і далі складна – росіяни продовжують успішний наступ на Донбасі, країна метр за метром втрачає території. Генштаб ЗСУ не озвучує дані про окуповану площу, а російська сторона офіційно заявила, що за серпень і початок вересня російська армія взяла під контроль майже одну тисячу кв. км української території.

Несподіванкою стала Курська операція ЗСУ на початку серпня. Минуло півтора місяця, і українські війська станом на двадцяті числа вересня контролюють близько 1200 кв. км російської території. Однак і там росіяни почали посилювати свою присутність та намагаються витіснити українські сили.

Гаряча фаза війни триває, і для України критично важливо, щоб західні партнери продовжували надавати військову та фінансову допомогу.

Саме тому Володимир Зеленський везе до США нову ініціативу – її в Офісі президента назвали Планом перемоги.

ВВС спробувала з’ясувати, що це за документ, які його пункти та що він може дати Україні. Це поки що таємна ініціатива, але деякі деталі нам все ж таки вдалося дізнатися.

Що відомо наразі про План перемоги

Вперше про цю ініціативу український президент заговорив наприкінці серпня на великій пресконференції до Дня незалежності. “Для нас перемога – бути дуже сильними та бути готовими до сильної дипломатії. І саме тому я підготував кілька пунктів, чотири з них основні, і один, який нам буде потрібен після війни”, – розповів Зеленський в інтерв’ю CNN вже у вересні цього року.

В Офісі президента згодом пояснили, що План перемоги міститиме чотири пункти: військова допомога Україні, економічні кроки, дипломатичний тиск на агресора і "патетичний примус Росії".

Конкретного опису, що саме в цих пунктах, немає – очікують, що всі деталі оголосить президент вже під час візиту до Нью-Йорка. Але деякі загальні речі вже просочилися в ЗМІ.

Радник голови ОП Михайло Подоляк розповів, що військовий пакет буде чітко структурований відповідно до нинішнього етапу війни й аналізу того, що відбувається на фронті. За даними іноземних ЗМІ, документ включатиме детальний перелік військової зброї та техніки, необхідної для перемоги над Росією, а також дозвіл атакувати її територію ракетами великої дальності.

“Патетичний примус Росії” – його суть, за словами Подоляка, полягає у тому, що Україна самостійно обирає свою роль у глобальному політичному процесі та має право бути членом будь-якого альянсу, не звертаючи уваги “на вимоги якихось третіх країн”. Очевидно, що мається на увазі майбутнє членство України в НАТО.

Економічний стимул стосується нарощування інвестицій у військове виробництво на території України, а також аудит санкцій, які працюють проти агресора. Іноземні ЗМІ з посиланням на джерела написали, що план передбачає інвестиції союзників для розширення виробництва в Україні зброї, такої як безпілотники та ракети. При цьому Україна вимагатиме впровадження нових санкцій, щоб послабити здатність Росії продовжувати війну.

Дипломатичний тиск на Росію є окремою темою, оскільки потребує роботи із “країнами нейтрального поясу”. Україна наполягатиме на необхідності зміцнити відносини з країнами Глобального Півдня, від яких Росія залежить у торгівлі, задля максимального тиску на Москву.

Володимир Зеленський, анонсуючи презентацію цього плану у традиційному зверненні 22 вересня, повідомив: «Зброя для захисту нашої незалежності та наших людей. Дипломатія для консолідації партнерів і примусу Росії до миру. І справедливість для того, щоб Росія відповідала за цю війну та відчувала її наслідки».

Чи йдеться в плані про “замороження війни”

15 вересня українські та російські ЗМІ активно цитували німецький Bild, в якому йшлося про так званий "мирний план Зеленського". Видання написало, що нібито цей документ включає як вимогу дозволити удари західним далекобійним озброєнням углиб Росії, так і готовність України погодитися на локальне припинення вогню на певних ділянках фронту і, таким чином, на тимчасове заморожування ситуації.

В Офісі президента у відповідь заявили, що це неправда. “Bild поширив фейк. План перемоги Bild не бачив. З тих кількох людей, які на сьогодні залучені президентом в підготовку Плану перемоги, ніхто з Bild не говорив”, – написав у соцмережах радник президента Дмитро Литвин.

І Володимир Зеленський, і керівник його офісу Андрій Єрмак вже не раз наголошували, що “Мінську-3” не буде – таким чином вони дають зрозуміти, що ніяких мирних угод з Росією, за прикладом Мінських, які підписувала команда попереднього президента Петра Порошенка, ця українська влада укладати не збирається.

“Мінськ-3 або будь-який інший ніхто росіянам не подарує. Україна проти будь-якої заморозки війни, і на всіх рівнях влада України про це говорить. І для нас важливо, щоб США підтримали саме План перемоги України, а не капітуляції чи заморозки”, – сказав Дмитро Литвин, коментуючи припущення про ймовірні плани української влади піти на “замороження війни”.

Представники команди президента стверджують, що Зеленський чітко стоїть на позиції про небезпеку будь-яких подібних домовленостей з Росією. Він впевнений, що будь-яка пауза у війні буде використана Путіним для того, аби перегрупуватися, відпочити і напасти знову. А тому, запевняють в ОП, нічого подібного в новому плані Зеленського немає.

Чому Зеленський везе цей план у США

За даними ВВС, цей документ Офіс президента готував у повній секретності. До його розробки долучили до десятка людей – це робилося без участі уряду та експертів. Мета – зберегти повну інтригу за прикладом Курської операції, щоб досягти ефекту несподіванки.

Команда Зеленського з напругою спостерігала за тим, як в розпал американських виборів одна за одною з’являються мирні ініціативи, які, м?яко кажучи, насторожують Київ.

І якщо з баченням представниці демократів Камали Гарріс більш-менш все зрозуміло – судячи з її риторики, вона продовжуватиме політику Байдена у підтримці України у війні проти Росії, – то з Дональдом Трампом все не так очевидно.

Час від часу в публічному просторі з'являється інформація про “мирні плани” західних партнерів, які пропонують умови, що зовсім не задовольняють українську сторону. Особливу напругу в українців викликають мирні ініціативи, які озвучують представники команди Трампа.

Наприклад, кандидат у віцепрезиденти США від республіканців Джей Ді Венс розповів, що треба зафіксувати актуальну лінію розмежування, демілітаризувати зону конфлікту та закріпити нейтральний статус України.

І для того, аби Україні не почали нав’язувати подібні ініціативи, Володимир Зеленський вирішив розробити і повезти американській стороні свій план. Завдання стоїть таке: зустрітися з американським лідером, представити нову ініціативу, публічно оприлюднити цей документ та закликати західний світ його підтримати.

План представлять у США – оскільки ця країна є найсильнішим партнером України і має потужність забезпечити його виконання. Але реалізація цього документа залежить не лише від американської сторони, стверджують у команді Зеленського.

«Звичайно, представлю План перемоги всім лідерам країн-партнерів, які так само, як президент Байден, є лідерами світу й можуть стати лідерами миру, допомагаючи нам із Планом перемоги», - сказав український президент у своєму зверненні 22 вересня.

Цей документ він також представить обом партіям у конгресі та обом кандидатам у президенти. «Америка має всю достатню силу, щоб разом з Україною, разом із нашими союзниками та партнерами забезпечити те, чого ми прагнемо найбільше. Нам потрібен мир», - заявив Зеленський.

Востаннє Зеленський зустрічався з Джо Байденом у липні 2024 року у Вашингтоні на саміті НАТО. Уже тоді серед основних питань Україна згадувала дозвіл від США бити західною зброєю по військових цілях на російській території. Сьогодні це питання досі залишається актуальним – українська сторона сподівається цього разу привезти цей дозвіл зі США.

Переговори про це сторони ведуть вже певний час. На початку вересня голова Офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров возили в США детальний перелік військових об'єктів у Росії, які планується вразити, якщо Вашингтон надасть відповідний дозвіл. До нього входять аеродроми, склади боєприпасів, паливні сховища, логістичні центри та командні пункти, які критично важливі у забезпеченні російської армії.

Але чи готові західні союзники піти на це - питання відкрите.

Політолог Володимир Фесенко стверджує, що цим планом Зеленський представить українське бачення того, що США можуть зробити для української перемоги. “Цей план – це наші пропозиції Сполученим Штатам, що треба зробити США для України для того, щоб посилити наші позиції і військові, і політичні, і для того, щоб примусити Росію до завершення війни. От в цьому суть плану – примусити Росію до завершення війни”, – каже Фесенко в розмові з ВВС.

Важливо, щоб під час переговорів американців переконали, що втілення цього плану є в інтересах не лише України, але і в їхніх власних. Так вважає директорка центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук.

“Сприйняття плану багато в чому залежить від того, наскільки американські топполітики вважатимуть його реалістичним для виконання та якою мірою українська сторона зможе пояснити, чому втілення цього плану в інтересах не лише України, але і США”, – каже вона ВВС.

Чи замінить план формулу миру Зеленського

Наші джерела у владі, які знайомі з деталями процесу підготовки цього плану, стверджують, що документ в жодному разі не є заміною формули миру Зеленського. “Це, скоріше, план заходів з виконання формули миру", – каже співбесідник BBC.

Закликає не плутати формулу миру з Планом перемоги і політолог Володимир Фесенко. “Треба розуміти, що формула миру – це не мирний план, і це не меню для переговорів з Росією. Формула миру – це наша стратегічна позиція. Підкреслю, стратегічна позиція”, – пояснює експерт.

Він каже, що формула миру стосується тривалого проміжку часу. “Це наше визначення умов справедливого завершення війни”.

А от План миру, за його словами, – це бачення української сторони того, що західні партнери можуть зробити для того, щоб Україна зараз вистояла у війні проти Росії. Тут скоріше йдеться про короткострокові плани.

Згодом про терміни виконання цього документі заговорив і сам Зеленський. На брифінгу 20 вересня український президент сказав: “План розрахований на рішення, які повинні статися, починаючи з жовтня до грудня місяця, і не затягувати ці процеси. Ми б дуже так хотіли. Тоді ми вважаємо, що план спрацює”.

Всі пункти цього плану мають чіткий таймінг, пояснює BBC радник президента Дмитро Литвин. “Загальне завдання плану – підштовхнути ситуацію до нормального, чесного, надійного завершення війни і встановлення справедливого миру, як це і передбачено формулою миру”, – каже він.

“Якщо ж росіяни все одно будуть ухилятись і надалі, то в плані передбачені варіанти дій, які все одно забезпечать справедливе завершення війни”. Більшої конкретики він не навів.

Чи підтримають США цей план

Питання тільки в тому – чи підтримає цей документ американська сторона. Адже згідно з ним, західні партнери мають взяти на себе конкретні зобов'язання, як-от дати дозвіл на удари по Росії далекобійною зброєю або запросити Україну до НАТО.

Відомо, що американська сторона вже почала вивчати документ.

"Ми бачили план миру президента Зеленського. Ми вважаємо, що в ньому викладена стратегія і план, які можуть спрацювати. І нам потрібно зрозуміти, як ми можемо сприяти цьому, взаємодіючи з усіма главами держав, які будуть тут, у Нью-Йорку", – сказала 17 вересня постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Але остаточну реакцію Вашингтон озвучить пізніше.

Цей візит Зеленського припадає на вирішальний етап передвиборчої кампанії у США, звертає увагу Альона Гетьманчук. Відповідно, всі кроки, які здійснюються в тому числі і на українському напрямку, всі майбутні рішення Білого Дому проходять ретельну перевірку на предмет того, це допоможе чи зашкодить віцепрезидентці США Камалі Гарріс перемогти на виборах 5 листопада.

“Нинішня адміністрація – і це очевидно вже не перший місяць – не бажає давати додаткових приводів кампанії Трампа звинувачувати Байдена у "втягуванні" США в третю світову війну. Звідси, зокрема, і відсутність рішення щодо дозволів на удари вглибину Росії західною далекобійною зброєю”, – пояснює експертка.

З іншого боку, візит Зеленського припадає на момент, коли формується президентська спадщина Джо Байдена, і Україна неминуче стане її частиною. “Дуже важливо, аби в Білому Домі було розуміння, що на основі лише тих рішень, які були ухвалені адміністрацією раніше, ця спадщина буде неповноцінною, а президент Байден ризикує увійти в історію як президент, який не зміг проявити належного лідерства та рішучості у припиненні війни, яка почалась за його каденції”, – вважає Гетьманчук.

Відповідно, за її словами, Україні та її партнерам важливо й надалі переконувати адміністрацію Байдена піти на рішучі кроки.