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На Рівненщині автоцистерна врізалась у блокпост: внаслідок ДТП загинув поліцейський

Рівненська область / Новини регіону 28-вер, 2024, 12:409 prov 46
 Сьогодні, 28 вересня, близько 08:15 на трасі Київ-Ковель-Ягодин трапилася смертельна ДТП.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненщини.
Попередньо слідством встановлено, що водій автоцистерни DAF, 64-річний житель міста Кременчук, з невстановлених поки причин врізався у блокпост на межі Рівненської та Житомирської областей.
Унаслідок ДТП загинув 40-річний поліцейський. Іще двоє осіб, 28-річний кінолог та 27-річний військовослужбовець, отримали тяжкі травми та перебувають у лікарні. Керманич вантажівки отримав незначні тілесні ушкодження, відповідно до огляду — тверезий. Через шоковий стан пояснити поки нічого не може.
64-річного жителя Кременчука слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Внаслідок наїзду пошкоджене також службове авто поліцейського офіцера громади. Сам правоохоронець не постраждав.
Цистерна була наповнена газом, на щастя, вона не розгерметизувалась.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий слідчого управління проводить досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Поліцейські встановлюють обставини події.
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