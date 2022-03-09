Названо 5 речей, які допоможуть зберегти ясний розум та гарну пам’ять до глибокої старості

Які 5 правил для збереження пам’яті та належної роботи мозку до глибокої старості

Читайте книжки. Вчені рекомендують читати художню літературу, так як вона примушує активно працювати нашу уяву. Такі книжки вимагають більшого тренування пам’яті, бо треба запам’ятовувати імена героїв, безліч деталей та десятки сюжетних ліній. Лікарі говорять, що люди, які страждають на хворобу Альцгеймера та деменцію, практично ніколи не читали книжок.

Вчені рекомендують читати художню літературу, так як вона примушує активно працювати нашу уяву. Такі книжки вимагають більшого тренування пам’яті, бо треба запам’ятовувати імена героїв, безліч деталей та десятки сюжетних ліній. Лікарі говорять, що люди, які страждають на хворобу Альцгеймера та деменцію, практично ніколи не читали книжок. Відвідуйте виставки та музеї. Витвори мистецтва також добре тренують нашу пам’ять. Адже треба порівнювати деталі, стилі та мистецькі напрямки, авторів, картини та скульптури. А потім відтворити предмети мистецтва у своїй голові до найдрібніших деталей, щоб описати друзям та знайомим те, що ви побачили.

Витвори мистецтва також добре тренують нашу пам’ять. Адже треба порівнювати деталі, стилі та мистецькі напрямки, авторів, картини та скульптури. А потім відтворити предмети мистецтва у своїй голові до найдрібніших деталей, щоб описати друзям та знайомим те, що ви побачили. Правильне харчування. Нашому мозку, як і всім системам організму, необхідне харчування, яке б містило вітаміни та інші поживні речовини. Тому вкрай необхідно включати до свого щоденного раціону продукти для поліпшення роботи головного мозку. Це ягоди, боби, овочі та фрукти, білкова їжа рослинного й тваринного походження, горіхи, оливкова олія, червона риба, авокадо, кисломолочні продукти й шоколад.

Нашому мозку, як і всім системам організму, необхідне харчування, яке б містило вітаміни та інші поживні речовини. Тому вкрай необхідно включати до свого щоденного раціону продукти для поліпшення роботи головного мозку. Це ягоди, боби, овочі та фрукти, білкова їжа рослинного й тваринного походження, горіхи, оливкова олія, червона риба, авокадо, кисломолочні продукти й шоколад. Денний сон. Американські вчені довели, що денний сон від 30 хвилин до півтори години сприяє поліпшенню пам’яті. Також денний сон може компенсувати нічний, якщо ви погано чи мало спали, це сприятиме продуктивності вашого мозку. Лікарі запевняють, що іноді буде достатньо навіть 15 хвилин денного сну, щоб почуватися бадьоріше після нічного безсоння.

Американські вчені довели, що денний сон від 30 хвилин до півтори години сприяє поліпшенню пам’яті. Також денний сон може компенсувати нічний, якщо ви погано чи мало спали, це сприятиме продуктивності вашого мозку. Лікарі запевняють, що іноді буде достатньо навіть 15 хвилин денного сну, щоб почуватися бадьоріше після нічного безсоння. Фізичні вправи. Вчені провели дослідження, у якому взяли участь 83 тисячі добровольців. Експеримент показав, що восьмидесятирічні учасники, які займалися фізичними вправами, мали менший ризик розвитку старечих захворювань мозку навіть у порівнянні з молодшими піддослідними. Прості активні вправи – ходьба, танці, плавання, прогулянки, зарядка, добре впливають на активацію роботи головного мозку та покращення пам’яті.

Наш мозок також треба тренувати, щоб він активно працював. Якщо дотримуватися цих простих порад нейробіологів, то можна уникнути старечих захворювань мозку та вберегти ясний розум і гарну пам’ять до глибокої старості. Розповідаємо, які п’ять порад допоможуть зберегти мозок у належному стані упродовж усього життя.