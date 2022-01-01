Експрокурора з Житомирщини посадили на 6 років за хабар

Корольовський районний суд міста Житомира визнав колишнього заступника керівника Бердичівської місцевої прокуратури Житомирської області винним в одержанні неправомірної вигоди.
Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 25 вересня.
У 2018 році Бердичівський міськрайонний суд у 2018 році розглядав справу за обвинуваченням двох осіб у грабежі. Прокурор біля приміщення суду, начебто, сказав захиснику, що зміна обвинувачення його підзахисному коштуватиме 2 тисячі доларів США. Адвокат написав заяву в Генеральну прокуратуру.
У подальшому були зафіксовані дві зустрічі, які підтверджували наміри обвинуваченого, який вказував на проведення «конкретної» зустрічі з переданням неправомірної вигоди і що це обов?язкова умова зміни обвинувачення. У жовтні 2018-го правоохороннці задокументували передачу хабара. Після цього автомобіль прокурора обшукали і вилучили 2 тисячі доларів.
У судовому засіданні колишній прокурор вину не визнав повністю та відмовився давати показання. Його адвокати намагалися довести провокацію злочину.
Адвокат-заявник у справі розповів, що клієнт не доручав йому спілкування з прокурором, але він його знав по іншій справі і по-людськи підійшов та сказав: «За що ви його судите?». Він не ставив питання в суді щодо зміни кваліфікації, в прокуратуру офіційно теж не звертався з цим, а спілкувався з прокурором, думаючи, що, можливо, він не вник в справу і хотів йому пояснити, що немає за що судити.
Чоловік, якого судили, пояснив, що про передачу хабара прокуророві адвокат йому нічого не говорив. У подальшому його було виправдано.
Також показання давали співробітники прокуратури. Один із них підтримував обвинувачення у тій же справі про грабіж. Двоє чоловіків звинувачувалися у заволодінні майном, прикидаючись працівниками поліції. Потерпілий по справі звертався із заявою, що адвокат обвинуваченого чинить на нього тиск і прокурори зверталися з цього приводу в дисциплінарну комісію адвокатури. Також цей прокурор говорив, що і його захисник просив про зміну обвинувачення, запитував, може, потрібна якась подяка. Він розповів про цей випадок напарнику і той порадив «відшити» адвоката від себе.
Суд вирішив, що вина прокурора є доведеною. Версія захисту, що обвинувачений не був старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні, а тільки входив в групу прокурорів та не міг одноособово змінити обвинувачення, спростовується показаннями свідків із числа працівників прокуратури, які повідомили, що обвинувачений затверджував обвинувальні акти та зміни до них як заступник прокурора Бердичівської місцевої прокуратури та підтверджується записами розмов між обвинуваченим та заявником.
Колищнього співробітника прокуратури засудили до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна і забороною обіймати посади в органах прокуратури строком на два роки. До набрання вироком законної сили він залишається на свободі і має запобіжний захід у вигляді застави.