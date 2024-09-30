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На захист Рівненської АЕС від уламків ракет та дронів виділять 509 мільйонів гривень

Рівненська область / Новини регіону 01-жов, 2024, 08:199 prov 0
Державна компанія «Енергоатом» виділяє 509 мільйонів гривень на захист Рівненської АЕС від атак Росії. За ці гроші має бути спроектована та побудована захисна споруда «другого рівня» захисту.
По це повідомляють «Наші гроші»
Йдеться про залізобетонні П-образні споруди, які захищають великі трансформатори від шахедів та осколкових уражень при непрямому попаданні ракети.
Ефективність вже доведена на підстанціях «Укренерго», які разом із Держвідновленням почали закривати ще торік і роботи тривають досі – настільки це нешвидка історія. Але навіть незавершені повністю споруди вже захищають від ударів.
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