60 діб під вартою проведе водій вантажівки, який спричинив смертельну ДТП на блокпості

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури суд обрав запобіжний захід водієві, якого підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть поліцейського (ч. 2 ст. 286 КК України).
Слідством встановлено, що зранку 28 вересня 64-річний житель Кременчука, Полтавської області, керуючи сідловим тягачем з напівпричепом-цистерною, збив бетонні конструкції блокпосту на межі Рівненщини та Житомирщини. Пізніше автоцистерна в’їхала в автомобіль Toyota Rav4 та службове авто Renault Duster, а далі – у споруду блокпосту, де в той час перебували двоє поліцейських та військослужбовець ВСП.
В результаті ДТП загинув 40-річний старший сержант поліції, ще двох потерпілих, правоохоронця та військовослужбовця доставили до лікарні.
Водієві вантажівки повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Зі слідством чоловік наразі не співпрацює та показів ніяких не дає.
Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Рівненській області.
Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.