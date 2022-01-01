У вівторок, 1 жовтня, у християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці українці святкують День захисників і захисниць України та День козацтва.

День захисників і захисниць України – державне свято, яке було започатковане 14 жовтня 2014 року президентським указом як День захисника України. 14 липня 2021 року Верховна Рада перейменувала свято на День захисників і захисниць України. Його відзначали 14 жовтня, але торік дату свята перенесли на 1 жовтня з огляду на реформу церковного календаря.Православна церква України ухвалила рішення перейти на новоюліанський календар з 1 вересня 2023 року. Таким чином, більшість християн України вже відзначають релігійні свята за новим календарем - на 13 днів раніше. Зокрема, Покрову Пресвятої Богородиці замість 14 жовтня святкують 1 жовтня, а разом з нею перенесено і дату Дня захисників і захисниць.Потреба у такому загальнодержавному святі особливо гостро постала після окупації Росією Криму та початку воєнних дій на території Донецької та Луганської областей. Безпрецедентні мужність та відвага, виявлені українськими бійцями на передовій, сотні відданих життів за Батьківщину потребували гідного вшанування з боку суспільства й держави.Сьогодні, у День захисників і захисниць України, по всій країні відбудеться масштабна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих воїнів. Також буде проведено спільну молитву за Україну та полеглих захисників.Покрова Пресвятої Богородиці — одне із головних свят у православ'ї. Воно має під собою чи то легенду, чи то реальну подію, яка відбулася в стародавньому Царгороді (Константинополі), коли місто було оточене чужинцями. Пiд церковним склепiнням на всенічній службі у Влахернському храмі явилася Пресвята Богородиця в оточеннi ангелiв, пророкiв i апостолiв і накрила вірян дивовижної краси омофором. Це видіння було провістю перемоги – невдовзі ворог відступив, і місто було врятоване. Відтоді Покрова асоціюється із заступництвом і захистом від ворога як видимого, так і невидимого.З давніх-давен Богородиця була покровителькою українського козацтва й усіх українських збройних формувань. Саме на свято Покрови в Україні відбувалася Велика рада, на якій обирали гетьмана і визначали, як козацтву жити далі. Запорізькі козаки мали на Січі церкву на честь Богородиці-Покрову, а також ікону її Покрова. Ідучи в похід на ворога, козаки відправляли молебень до своєї Покровительки. Повернувшись щасливо з походу, складали їй подяку.Вже у ХХ столітті козацькі традиції боротьби за незалежність України наслідували вояки Армії Української Народної Республіки та Української повстанської армії. Не випадково днем офіційного створення УПА було обрано свято Покрови.Сучасна українська армія береже бойові традиції предків, тому у війську з’явилися назви з іменами легендарних українських полководців та уславлених формацій минулого. Тяглість поколінь знайшла відображення і в елементах одностроїв – головний убір "мазепинка", нарукавний тризуб. А гасло "Слава Україні! – Героям слава!" стало офіційним вітанням українського війська.На честь Покрови в Україні збудовано чимало храмів. Однією з найстаріших є Покровська церква в селі Сутківці Хмельницької області, зведена у 1467 році як фортеця. Нині ця унікальна споруда – діючий храм і музей водночас.