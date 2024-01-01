У Польщі заявили про готовність розпочати підготовку перших добровольців з Українського легіону

Польща готова розпочати підготовку перших кількох сотень українських добровольців, які вирішать приєднатися до Українського легіону.
Про це заявили віцепрем?єр-міністр – міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш і його заступник Павел Залевський, передає Укрінформ із посиланням на Wnp.pl.
«Ми були готові з 1 вересня проводити навчання… Тоді не було достатньо бажаючих. Я розумію, що зараз Україна вжила заходів щодо інформування, рекрутування та просування цього процесу, тому ми розраховуємо на результати», – сказав очільник Міноборони РП.
На запитання про кількість охочих вступити до Українського легіону він відповів, що «раніше чув про одну бригаду, але поки що чисельність значно менша – 300 осіб».
Своєю чергою заступник міністра Павел Залевський нагадав, що цього тижня на базі українського Генконсульства в Любліні розпочався набір добровольців до Українського легіону.
«Якщо буде створено першу групу з кількох сотень добровольців, ми негайно розпочнемо їх навчання», – сказав він.
Залевський нагадав, що Польща в межах навчальної програми ЄС підготувала понад 20 тис. українських військових.
«Ми повністю усвідомлюємо, що обороноспроможність України та стійкість Української держави мають вирішальне значення для нашої безпеки. Тому ми всіляко підтримуємо Україну», – наголосив він.
Заступник міністра додав, що Варшава працюватиме над тим, щоб передати Україні “те, що можливо”, а також братиме участь у міжнародних проєктах, зокрема щодо закупівлі боєприпасів для ЗСУ.
Нагадаємо, як повідомляла раніше група “ІС”, Чехія вивчає досвід Польщі щодо створення “Українського легіону”.
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