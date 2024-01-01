ДБР виявило у депутатки Хмельницької міської ради понад півтора мільйона незадекларованих доларів

Працівники ДБР виявили у депутатки Хмельницької міської ради понад півтора мільйона незадекларованих доларів та об’єкти нерухомості.Жінка у своїй декларації взагалі не вказала наявність у неї готівки. Водночас під час обшуків у індивідуальних банківських комірках, відкритих на її ім’я, та за місцем її роботи правоохоронці вилучили понад 1,5 млн доларів США у різній валюті.Слідчі Бюро розслідують кримінальне провадження щодо оборудок на Хмельницькій митниці під час виконання угод приватною компанією, директором якої нині є депутатка.Наразі фігурантка затримана за підозрою у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України).Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років з конфіскацією усього майна.Досудове розслідування триває.Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.