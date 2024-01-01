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ДБР виявило у депутатки Хмельницької міської ради понад півтора мільйона незадекларованих доларів

Новини регіону / Хмельницька область 09-жов, 2024, 19:029 prov 34
Працівники ДБР виявили у депутатки Хмельницької міської ради понад півтора мільйона незадекларованих доларів та об’єкти нерухомості.
Жінка у своїй декларації взагалі не вказала наявність у неї готівки. Водночас під час обшуків у індивідуальних банківських комірках, відкритих на її ім’я, та за місцем її роботи правоохоронці вилучили понад 1,5 млн доларів США у різній валюті.
Слідчі Бюро розслідують кримінальне провадження щодо оборудок на Хмельницькій митниці під час виконання угод приватною компанією, директором якої нині є депутатка.
Наразі фігурантка затримана за підозрою у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України).
Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років з конфіскацією усього майна.
Досудове розслідування триває.
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
Джерело.
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