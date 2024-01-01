Дизайн студія Київ NsdGroup – ремонти під ключ будь-якої складності

Ремонт буде адаптований під цілі та завдання замовника. Заздалегідь дизайнери та проєктувальники оцінять об'єкт, вислухають запити клієнта та дадуть свої рекомендації. Адже дизайн студія Київ NsdGroup є набором величезної кількості фахівців, де кожен знає свою справу та є професіоналом. Також варто визначитися з типом ремонту.
Варіанти ремонту
Косметичний варіант ремонту найпростіший і зводиться до того, щоб оновити побілку, переклеїти шпалери або зовсім зняти їх. При необхідності вирівнюються стіни, при цьому про перепланування або заміну інженерних комунікацій не йдеться.
Капітальний ремонт дозволить повністю змінити житло. Коли вибирається капітальний ремонт квартири під ключ київ збільшується вартість, а також є можливість замінити проводку та інші інженерні елементи. В цілому проводяться такі види робіт:
- вирівнювання стель та стін;
- перепланування;
- заміна сантехніки;
- заміна плитки та іншого облицювання;
- заміна дверей, вікон та багато іншого.
Дизайнерський ремонт – ще один формат дій, коли хочеться відійти від традицій та загальних стандартів. Найчастіше тут використовуються ознаки авторської роботи, а сам дизайнер намагається реалізувати якусь ідею та рішення.
Етапи ремонту квартири під ключ
Насамперед складає дизайн-проект, щоб виключити непотрібні витрати та ризики. Потім проводяться фактичні роботи з наступного алгоритму:
- Закупівля та доставка будівельних матеріалів на об'єкт;
- Демонтаж та демонтаж;
- Електромонтажні роботи;
- Заміна сантехніки та інших інженерних мереж;
- Штукатурні роботи;
- Теплова та звукова ізоляція.
Чистові роботи
Після чорнового оздоблення обов'язково проводиться чистова робота, щоб створити потрібну візуальну складову. Для цього проводиться укладання плитки, лінолеуму, паркету та інших покриттів, фарбування або обклеювання шпалерами, а також інші завдання, пов'язані з обробкою. Після цього слід розстановка меблів та аксесуарів для надання житлу комфорту та шарму.