Торгував зброєю та боєприпасами — як суд Рівненщини покарав військовог

Деталі справи

Рішення суду

Володимирецький районний суд Рівненської області ухвалив вирок для солдата, який був звинувачений у незаконній торгівлі зброєю та боєприпасами. Суд призначив йому п'ять років позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання з трирічним іспитовим терміном.Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.Як повідомляється у вироку, військовий протягом квітня та травня 2024 року продавав боєприпаси та зброю. У матеріалах справи зазначено, що солдат продав близько 150 патронів калібру 5,45х39 мм та 7,62х39 мм, гранату типу Ф-1, автомат Калашникова АК-74 і підствольний гранатомет. Цю зброю він отримав безкоштовно від покійного односельчанина.Після виявлення незаконної діяльності військового затримали правоохоронці, які порушили кримінальну справу за незаконне поводження зі зброєю. Чоловік уклав угоду про визнання винуватості з прокурором.Суддя ухвалила рішення про п’ятирічний термін ув'язнення, але звільнила обвинуваченого від його відбування на умовах трирічного іспитового терміну. Вилучені зброю та боєприпаси будуть передані на потреби військових. Вирок може бути оскаржено.Нагадаємо, на Буковині судили військового ТЦК, який втік зі служби, бо хотів воювати на передовій.Також у Харкові чоловік викрав сумку з обладнанням для підключення інтернету, яку майстер залишив біля під'їзду. Суд визнав зловмисника винним у крадіжці під час воєнного стану.