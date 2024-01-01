«Рівнеазот» вийшов на повну потужність базових цехів з виробництва добрив

ПрАТ «Рівнеазот» відновив роботу та вийшов на 100% потужність базових цехів з виробництва мінеральних добрив. Наразі запущено цех аміаку (А-2), цех неконцентрованої азотної кислоти та цех з виробництва аміачної селітри.
Про це повідомляє пресслужба Group DF, до складу якого входить підприємство.
Потужність завантаженої лінії аміаку – 650 тонн аміаку/добу, неконцентрованої азотної кислоти – 1000 тонн азотної кислоти/добу. Цех аміачної селітри буде працювати на максимальній потужності лінії аміаку, тобто мінімум 40 тис. тонн селітри на місяць.
«Вимушена зупинка базових цехів місяць тому була пов’язана з ушкодженнями під час обстрілу енергетичної інфраструктури області. Під час зупинки заводу ми провели ТО та реконструкцію низки виробничих систем, у тому числі системи енергозабезпечення на підприємстві. Це дозволить знизити виробничі ризики та забезпечити стійку роботу базових цехів підприємства під час високого сезону. Ми успішно завершили пускові роботи ключових агрегатів і запустили завод на повну потужність, щоб задовольняти зростаючий сезонний попит аграріїв на мінеральні добрива», – зауважив голова правління ПрАТ «Рівнеазот» Михайло Заблуда.
За його словами, на даний час завод працює повністю на забезпечення добривами внутрішнього ринку України. Продукція відвантажується замовникам по всій країні чітко у відповідності з контрактами.
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