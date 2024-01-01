Комітет Європарламенту схвалив надання Україні кредиту на 35 млрд євро

Комітет Європарламенту з питань торгівлі схвалив ініціативу, в рамках якої Україні хочуть надати кредит на 35 млрд євро. Його погасять коштом прибутку від заморожених російських активів, йдеться у повідомленні пресслужби відомства.
Відомо, що під час розгляду пропозиції Єврокомісії щодо кредиту для України 31 член комітету проголосував за, а ще чотири – проти.
У Європарламенті нагадали, що такий кредит буде вкладом ЄС в ініціативу "Групи семи" надати Україні 50 млрд доларів коштом прибутку від заморожених активів Росії.
Після цього кредит винесуть на розгляд Європарламенту. Це відбудеться на сесії ЄП 21-24 жовтня. Потім Рада ЄС має затвердити кредит для України за письмовою процедурою. Рішення набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.
9 жовтня посли Євросоюзу погодили позику для України на 35 мільярдів євро, повідомив редактор Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода з питань Європи Рікард Юзвяк.
У вересні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала кредит Україні на суму до 35 мільярдів євро "в рамках зобов’язання G7". Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з фон дер Ляєн уточнив, що ці кошти витратять передусім "на енергетику, на захист".
Також видання Bloomberg минулого місяця писало, що Сполучені Штати заявили Європейському Союзу, що нададуть 20 мільярдів доларів на масштабний пакет допомоги Україні на чолі з «Групою семи» (G7), якщо блок змінить свій режим санкцій проти Росії.
У червні G7 в принципі погодилася надати Україні безповоротну позику, яка буде погашена за рахунок прибутку, отриманого від заморожених російських активів, обсягом близько 280 мільярдів доларів, більшу частину яких знерухомлено в Європі.
США і ЄС спочатку домовилися про внески на схожі суми – близько 20 мільярдів доларів кожен, поки Вашингтон не зажадав від Європи більш тривалого режиму санкцій, щоб забезпечити збереження прибутків.
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