Оформлення спадщини під час дії воєнного стану

Прийняття спадщини може відбуватися двома основними шляхами: згідно із заповітом та відповідно до закону.
1.Спадкування за заповітом. Заповіт — це документ, у якому особа визначає порядок розподілу свого майна після смерті. Він має бути оформлений письмово та засвідчений нотаріусом. У разі наявності заповіту, майно передається відповідно до волі спадкодавця, зазначеної у цьому документі.
2.Спадкування за законом. Якщо заповіт відсутній або він охоплює лише частину майна, спадщина розподіляється між спадкоємцями за законом. Закон визначає черговість спадкоємців, де першочерговими є діти, батьки та чоловік чи дружина.
2. Який строк для прийняття спадщини під час воєнного стану?
Загальний термін для подання заяви про прийняття спадщини, згідно ст. 1270 ЦК України, становить 6 місяців від дати смерті спадкодавця. Протягом цього періоду спадкоємець повинен звернутися до нотаріуса та подати заяву про прийняття спадщини або про її відмову.
З якими документами звернутися до нотаріуса, щоб відкрити спадщину ?
- Паспорт, прописка, податковий код спадкоємця.
- Свідоцтво про смерть та довідку про причину смерті.
- Документи на підтвердження спорідненості (наприклад, свідоцтва про народження).
- Якщо є - копія паспорта померлої особи, щоб звідки вбачалося, де була зареєстрована померла особа (спадкодавець).
З якими документами звернутися для видачі спадщини?
- Паспорт та ІПН спадкоємця.
- Оригінали правовстановлюючих документів на майно( наприклад якщо це нерухоме майно то може бути витяг з ДРРП, техічний паспорт, договір купівля-продажу, а якщо транспортний засіб, то технічний паспорт, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу).
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