Оформлення спадщини під час дії воєнного стану

6 місяців від дати смерті спадкодавця.

З якими документами звернутися до нотаріуса, щоб відкрити спадщину ?

Паспорт, прописка, податковий код спадкоємця.

Свідоцтво про смерть та довідку про причину смерті.

Документи на підтвердження спорідненості (наприклад, свідоцтва про народження).

Якщо є - копія паспорта померлої особи, щоб звідки вбачалося, де була зареєстрована померла особа (спадкодавець).

З якими документами звернутися для видачі спадщини?

Паспорт та ІПН спадкоємця.

Оригінали правовстановлюючих документів на майно( наприклад якщо це нерухоме майно то може бути витяг з ДРРП, техічний паспорт, договір купівля-продажу, а якщо транспортний засіб, то технічний паспорт, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу).

Оформлення спадщини — це процедура, яка вимагає дотримання встановлених правил та певного часу. Під час воєнного стану цей процес може бути складнішим, але ключові законодавчі норми залишаються незмінними. У цій статті розглянемо, які є варіанти прийняття спадщини та які строки діють під час воєнного стану.Прийняття спадщини може відбуватися двома основними шляхами: згідно із заповітом та відповідно до закону.1.Заповіт — це документ, у якому особа визначає порядок розподілу свого майна після смерті. Він має бути оформлений письмово та засвідчений нотаріусом. У разі наявності заповіту, майно передається відповідно до волі спадкодавця, зазначеної у цьому документі.2.Якщо заповіт відсутній або він охоплює лише частину майна, спадщина розподіляється між спадкоємцями за законом. Закон визначає черговість спадкоємців, де першочерговими є діти, батьки та чоловік чи дружина.Загальний термін для подання заяви про прийняття спадщини, згідно ст. 1270 ЦК України, становитьПротягом цього періоду спадкоємець повинен звернутися до нотаріуса та подати заяву про прийняття спадщини або про її відмову.Нотаріус перевіряє, чи не пропущені строки на прийняття спадщини, робить запит до ЦНАП, щодо того, де був зареєстрований спадкоємець, та хто ще з ним був зареєстрований та відкриває спадщину.Процес оформлення спадщини під час воєнного стану вимагає особливої уваги до строків та процедур. Зазвичай, спадкоємець має 6 місяців на подачу заяви про вступ або відмову від спадщини, але за певних обставин цей строк може бути подовжений.