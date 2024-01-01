Росія не перетинає червоні лінії- вона йде рікою крові, – Кислиця на Радбезі ООН назвав імена генералів КНДР, які вже в РФ

«Така поведінка є наслідком заспокійливої толерантності, якою користується російська мафіозна держава у відповідь на її безвідповідальне й деструктивне ставлення до ООН і до самої Ради Безпеки», – зауважив постпред.

«Але розплющте очі! – сказав Кислиця. – Росія не перетинає ваші червоні лінії – вона йде по червоній доріжці, килимах, зітканих зі слабких відповідей, безпідставних сподівань і самозаспокоєння». Насправді це навіть не червона доріжка, а ріка крові, яка почала текти відтоді, як Росії надали місце СРСР в залі Радбезу, заявив дипломат, додавши: «Чи потрібно комусь нагадувати, чия кров тече в цій ріці?»

«Така позиція є або інфантильною, або цинічною. Зв'язування рук державі, що обороняється, може забезпечити лише кілька років спокою за рахунок України, її народу та інфраструктури», – застеріг постійний представник нашої держави при ООН.