Росія не перетинає червоні лінії- вона йде рікою крові, – Кислиця на Радбезі ООН назвав імена генералів КНДР, які вже в РФ

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що Північна Корея відряджає своїх військових до Росії для набуття досвіду ведення війни – і це «дуже погана новина для світу».
Як передає власкор Укрінформу в Нью-Йорку, про це Кислиця сказав на засіданні Ради Безпеки ООН.
«Це найнебезпечніший розвиток подій за останній період війни з погляду глобальних наслідків… – зазначив він. – Підвищення оперативної сумісності армій Росії та КНДР становить загрозу для Європи, Корейського півострова, сусідніх країн - і не тільки».
Пхеньян не просто відряджає своїх солдатів до Росії – він має власні інтереси та довгострокові цілі, пояснив постпред: «Ті військовослужбовці КНДР, особливо офіцери, котрі переживуть російсько-українську війну, повернуться до свого регіону з винятковим досвідом ведення сучасної війни».
На думку Кислиці, ці військові КНДР, імовірно, будуть використані не лише в Україні.
Він нагадав, що Путін у контексті військової співпраці з Пхеньяном відкрито погрожував світу, мовляв, те, що вони робитимуть, – це їхня особиста справа.
«Така поведінка є наслідком заспокійливої толерантності, якою користується російська мафіозна держава у відповідь на її безвідповідальне й деструктивне ставлення до ООН і до самої Ради Безпеки», – зауважив постпред.
За його словами, протягом 30 років своєї присутності в РБ ООН Росія систематично й послідовно підривала здатність цього органу підтримувати мир і безпеку.
Український дипломат закликав до дії. «Якщо Рада Безпеки знерухомлена присутністю Росії, то ми повинні шукати інші формати й форми такої дії», – зазначив він.
Він зауважив: «Час від часу ми чуємо, що Росія ніколи не перейде ту чи іншу червону лінію цивілізованого світу».
«Але розплющте очі! – сказав Кислиця. – Росія не перетинає ваші червоні лінії – вона йде по червоній доріжці, килимах, зітканих зі слабких відповідей, безпідставних сподівань і самозаспокоєння». Насправді це навіть не червона доріжка, а ріка крові, яка почала текти відтоді, як Росії надали місце СРСР в залі Радбезу, заявив дипломат, додавши: «Чи потрібно комусь нагадувати, чия кров тече в цій ріці?»
«Що ще має статися, аби світ нарешті прийняв правду, що РФ не припинить руйнувати наріжні камені глобальної безпеки, поки вони не будуть демонтовані або поки Росію не зупинять?» – риторично запитав Кислиця.
За його словами, усе ще є люди, які відчайдушно хочуть вірити, що обмеження на захист для України – тепер уже від двох ядерних держав – якимось чином зробить ці держави більш схильними до миру.
«Така позиція є або інфантильною, або цинічною. Зв'язування рук державі, що обороняється, може забезпечити лише кілька років спокою за рахунок України, її народу та інфраструктури», – застеріг постійний представник нашої держави при ООН.
Як повідомлялося, у середу Рада Безпеки ООН на запит України розглянула обговорила північнокорейських озброєнь та живої сили в Росію для війни проти України. Джерело.