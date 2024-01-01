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Місячний посівний календар на листопад 2024 року: коли і що треба садити

Порадниця 04-лис, 2024, 12:339 prov 40
Листопад — останній шанс провести важливі роботи в саду та на городі, перш ніж настане зима. Місячний посівний календар на листопад 2024 року допоможе визначити найсприятливіші дні для висадки рослин і підготовки ґрунту. Коли найкраще сіяти, садити або ж зайнятися іншими важливими справами в саду, – розповість ТСН.

Фази Місяця в листопаді 2024 року

  • Новий Місяць — 1 листопада;
  • Зростальний Місяць — 2-14 листопада;
  • Повня — 15 листопада;
  • Спадний Місяць — 16-30 листопада.

Сприятливі дні для робіт у листопаді

Згідно з місячним календарем, найкращими днями для висадки культур будуть:
  • 3-7, 10, 11, 14, 15, 18-20, 26-29 листопада.
У ці дати можна сміливо братися за роботи в саду та на городі, оскільки вони обіцяють сприятливі умови для вкорінення рослин та розвитку посівів.

Несприятливі дні для посадки

Дні, коли варто уникати посадки городніх культур:
  • 1, 2, 8, 9, 16, 30 листопада.
У ці дні краще зайнятися іншими справами — згрібанням опалого листя, підготовкою ґрунту, обрізанням кущів та дерев. Це час для поліпшення якості ґрунту та захисту саду від шкідників.

Календар висіву на листопад 2024 року

Якщо ви плануєте провести пізні посіви, ось рекомендовані дати для конкретних культур:
  • 18-25 листопада — морква, картопля, буряк;
  • 12-18 листопада — ріпчаста цибуля, часник;
  • 3-10 листопада — перець, томати, баклажани, гарбузи, кабачки, патисони, огірки, капуста;
  • 18-25 листопада — кріп, петрушка, шпинат, салати.

Висадка ягід і фруктів, декоративних рослин

Для висадки ягід і фруктів сприятливими днями будуть 3-10 листопада. Щодо декоративних рослин, для багаторічних, однорічних і кімнатних рослин підійдуть дати 3-7, 10-15 листопада, а для бульбових і цибулинних найкраще обрати 17-19, 23 листопада.
Листопад — час завершальних робіт, які забезпечать успішний початок весняного сезону.
Нагадаємо, раніше ми писали: Штрафи не лише для водіїв: за які порушення ПДР і скільки доведеться платити пішоходам.
Фото: з відкритих джерел.
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