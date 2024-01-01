Місячний посівний календар на листопад 2024 року: коли і що треба садити

Фази Місяця в листопаді 2024 року
- Новий Місяць — 1 листопада;
- Зростальний Місяць — 2-14 листопада;
- Повня — 15 листопада;
- Спадний Місяць — 16-30 листопада.
Сприятливі дні для робіт у листопадіЗгідно з місячним календарем, найкращими днями для висадки культур будуть:
- 3-7, 10, 11, 14, 15, 18-20, 26-29 листопада.
Несприятливі дні для посадкиДні, коли варто уникати посадки городніх культур:
- 1, 2, 8, 9, 16, 30 листопада.
Календар висіву на листопад 2024 рокуЯкщо ви плануєте провести пізні посіви, ось рекомендовані дати для конкретних культур:
- 18-25 листопада — морква, картопля, буряк;
- 12-18 листопада — ріпчаста цибуля, часник;
- 3-10 листопада — перець, томати, баклажани, гарбузи, кабачки, патисони, огірки, капуста;
- 18-25 листопада — кріп, петрушка, шпинат, салати.
Висадка ягід і фруктів, декоративних рослинДля висадки ягід і фруктів сприятливими днями будуть 3-10 листопада. Щодо декоративних рослин, для багаторічних, однорічних і кімнатних рослин підійдуть дати 3-7, 10-15 листопада, а для бульбових і цибулинних найкраще обрати 17-19, 23 листопада.
Листопад — час завершальних робіт, які забезпечать успішний початок весняного сезону.
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Фото: з відкритих джерел.