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15-річний убивця із двома напарниками поки що проведе за гратами 60 діб

Рівненська область / Новини регіону 05-лис, 2024, 08:119 prov 0
Душогуби серед ночі забрали життя 46-літнього односельчанина
Трьох зловмисників, які вбили жителя Сарненського району, суд узяв під варту.
Нагадаємо, 1 листопада, близько 00:15 троє жителів Дубровиці віком 30-ти, 19-ти та 15-ти років увірвалися до незамкненого будинку 46-річного господаря. Стягнувши його на підлогу, побили, забрали особисті речі та втекли.
Від отриманих травм потерпілий помер. Зловмисників поліцейські затримали в порядку ст.208 КПК України.
За фактом умисного вбивства та розбою, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили мешканцям Дубровиці про підозру.
Третього листопада, суд обрав їм запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб.
Триває досудове розслідування за п.6 ч.2 ст.115 та ч.4 ст.187 КК України, інформує Поліція Рівненської області.
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