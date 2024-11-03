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РФ у війні проти України підтримують мешканці п’яти країн: результати опитування

Війна з московитами / Україна і світ 05-лис, 2024, 08:139 prov 0
Мешканці п’яти країн світу прагнуть перемоги Росії у війні проти України. Підтримують країну-агресора люди, які проживають у Єгипті, Індії, Індонезії, Саудівській Аравії та В’єтнамі. 
Про це свідчить дані опитування The Economist та компанії GlobeScan, в якому взяли участь 30 тисяч людей з 29 країн світу та Гонконгу.
Експерти зазначають, що підтримку Індії та В’єтнаму можна пояснити тим, що вони частково покладаються на зброю з Росії та мають історичні зв’язки, що сягають часів холодної війни.
Підтримка Саудівською Аравією Росії викликає занепокоєння, адже країна планує укласти новий військовий пакт з США. 37% опитаних хочуть перемоги Росії. Підтримують Україну 19% громадян.
В Єгипті 49% опитаних підтримують ворога, 30% — Україну. 
Видання також зауважило, що усі п’ять країн, які підтримують агресора, прагнуть перемоги кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа на виборах президента США, які відбудуться 5 листопада.  
Варто зазначити, що 54% опитаних громадян з різних країн світу заявили, що хотіли б перемоги України у війні проти Росії.
Джерело.
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